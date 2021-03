Manifestaciones de mujeres el 8M son bienvenidas al Zócalo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son bienvenidas al Zócalo de la Ciudad de México las marchas y manifestaciones que realicen mujeres el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal comentó que su gobierno no está contra el feminismo, ni en contra de las mujeres, a quienes, indicó, respeta muchísimo, pues aseguró que su movimiento es precursor en la defensa y respeto a la mujeres.

El mandatario federal indicó que bajo su gobierno se está construyendo una autentica democracia y se respetan las libertades.

"El periódico 'El País' nos crítica que porque estamos en contra del feminismo, en contra de las mujeres, pues no, nosotros respetamos mucho a las mujeres, siempre lo hemos hecho. Hemos defendido a las mujeres, somos precursores en la defensa y en el respeto a la mujer, pero el conservadurismo que anda buscando cómo nos etiqueta de algo quieren proyectar esa imagen de nosotros de mala fe", dijo.

"Son bienvenidas al Zócalo, a las plazas a ejercer su derecho de manifestación, a ejercer las libertades de todos, de mujeres y de hombres, aquí es distinto. Estamos construyendo una autentica democracia, nada que tenga que ver con el autoritarismo, con las dictaduras".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario criticó que en cambio, en Madrid, España no se permita la movilización de más de 600 mujeres, el próximo 8 de marzo.

"Ya se prohibió que se movilicen, no pueden movilizarse más de 600 mujeres en Madrid. Aquí no, ¿no les parece un exceso?", comentó.