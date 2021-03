Manifestaciones en PN, recordatorio para redoblar esfuerzos: Tatiana Clouthier

La titular de la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, admitió que las diversas manifestaciones que se expresaron en Palacio Nacional por el Día Internacional de la Mujer son un recordatorio de que el gobierno federal debe trabajar el doble para la igualdad.

"El señalamiento que nos hicieron ayer nos recuerda que tenemos que redoblar los esfuerzos, para poder crear mejores condiciones educativas y mejores salarios", aseguró.

Durante la firma del convenio de colaboración para impulsar el desarrollo de habilidades empresariales, digitales y financieras para las mujeres, advirtió que la única manera de acabar con la violencia en contra de las mujeres, tiene que ver con educación y buscar un piso parejo para que las niñas puedan tener mejores oportunidades en un futuro corto.

Pero, con diferentes vertientes. En ese sentido, estableció que si las mujeres no son capaces de acceder a mejores condiciones de trabajo y de paga, difícilmente van a escalar a áreas de mayor oportunidad de crecimiento.

También consideró que está la parte de la educación que corresponde a los varones, que entiendan como sociedad que las mujeres debemos ser respetadas.

Comentó que cada vez que su hija de 21 años de edad sale de casa y ella le hace un comentario, le contesta: "Tengo el derecho de salir a la calle como me dé la gana y me respeten".

Indicó que el sólo hecho de tener su hija en casa, la obliga y agradece el señalamiento que "nos hicieron ayer" que nos recuerdan que tenemos que redoblar los esfuerzos para crear mejores condiciones educativas y de trabajo.

Coincidió en que este mundo ya es digital. "Antes hablábamos de analfabetismo, hoy de la brecha digital y hoy esta pandemia ha dejado a las mujeres atrás", ponderó.

Informó que junto con la embajada del gobierno británico, la secretaría de Economía está elaborando un estudio sobre el abismo salarial entre mujeres y hombres.

Falta capacitación, admitió por lo que celebró que empresas como Mercado Libre y Uber Eats en México, colaboren con las mujeres para poder caminar y cerrar la brecha.

"Si no trabajamos unidos y aceleramos los pasos, difícilmente vamos a recuperar la economía si no seguimos trabajando para crear mejores condiciones para las mujeres", advirtió.

Reiteró que si se incluye a las mujeres, no se logrará un crecimiento; no nos llevará a ningún lado si falta bienestar que es una necesidad preponderante para poder tener una mejor sociedad que la pandemia nos ha señalado de diferentes maneras.