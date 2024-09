Siguen manifestaciones en pro y contra de reforma judicial en CDMX

Integrantes del Colectivo Jóvenes por la Reforma Judicial se manifestaron este miércoles frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y cuestionaron el color de piel de los estudiantes que marcharon el domingo contra la propuesta presidencial del Ángel de la Independencia al Senado.

Durante un acto de clausura simbólica de la SCJN, una estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aseguró que la mayoría de los estudiantes que están contra la reforma judicial, son de escuelas privadas de la Ciudad de México.

"Nosotros como jóvenes estudiantes, veamos la diferencia. Todos los compañeros que protestan, que están en contra de la reforma, en su mayoría son escuelas privadas de la Ciudad de México. De los otros estados se movilizaron los estudiantes, los de la marcha del domingo, vean la diferencia en los estudiantes de allá".

Y lanzó: "¿Vieron alguien de piel Morena? De pura casualidad alguien es de universidad pública que no es de la Facultad de Derecho.

¿Eso que tiene que ver?, que no sea el color de piel, se le cuestionó.

Todos recordemos que la Facultad de Derecho no se moviliza, se queda quieta en otras protestas. Por ejemplo, dónde están los compañeros marchando el 2 de octubre, cuando quitaron la placa del 68 en la Facultad de Derecho. ¿Por qué ahora que sí se tocan los intereses? Donde los profesores que les dan clases son los mismos ministros. Tenemos a personajes de derecha dando clases en la Facultad de Derecho.

En tanto, Layla Manilla, estudiante de la UAM Xochimilco, afirmó que los líderes estudiantiles contra la reforma judicial tienen nexos con el empresario Claudio X. González.

"No están defendiendo la democracia, no están defendiendo el Poder Judicial y su autonomía, están defendiendo sus privilegios".

Extienden protestas al Senado tras aprobación de reforma judicial

Después de que la Reforma Judicial pasó a manos del Senado de la República, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) llegaron al recinto sede de la cámara alta para manifestarse con el reclamo a los partidos políticos de que "la justicia no se vende".

Por otro lado, los paristas que se instalaron frente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desde hace quince días también mantienen bloqueado el perímetro de dicho inmueble y de la Cámara de Diputados pues dicen que resistirán hasta echar para atrás la decisión o, al menos, modificarla.

Pese a que los integrantes del Poder Judicial, a quienes hoy se unieron trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reprochan que los legisladores hayan aprobado en lo general y en lo particular la reforma al poder judicial, advierten que se van a mantener activos y con ánimos de continuar con su lucha.

"Nosotros seguimos aquí en pie de lucha, sabemos que no es la última instancia y que todavía tenemos algunos aspectos importantes que seguir en lo jurídico, no solo a lo nivel nacional sino internacional y los agotaremos absolutamente todos, seguiremos en la lucha y no nos vamos a dar por vencidos. Continuará el paro", reiteró Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores.

Agregó que las diversas manifestaciones han dado frutos, pues lograron que los diputados no votaran en la Cámara de Diputados y tuvieran que buscar una sede alterna para hacerlo.

Durante su estancia en los alrededores de San Lázaro, manifestantes sostuvieron que es de suma importancia que permanezcan en esta sede, por lo que esperan que colegas de otras entidades se sumen y mañana protesten en la Cámara de Senadores.

Al respecto, alumnos representantes del comité de estudiantes de nivel superior contra la Reforma Judicial informaron que el día de hoy sostendrán una reunión urgente en la que se decidirán los pasos a seguir.

Al momento, frente al Senado de la República seguirá la manifestación activa de grupos de trabajadores del Poder Judicial del Estado de México quienes bloquearon Paseo de la Reforma en el cruce con Paris y se prevé que por la tarde lleguen desde Zacatecas.

Continúan protestan en los estados contra Reforma Judicial

Luego de la sesión maratónica que se vivió desde el pasado martes en torno a la discusión sobre la reforma al Poder Judicial que ya fue aprobada en lo general y en lo particular por los diputados, las protestas y manifestaciones se han intensificado al rededor del país.

En todo México, magistrados, estudiantes de derecho, jueces y trabajadores del Poder Judicial siguen levantando la voz contra la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien la mañana de este miércoles, celebró la aprobación de dicha reforma y dijo que "Es muy buena noticia".

Mantente informado sobre las protestas que existen en las calles de distintas regiones de la República en torno a la aprobación de la Reforma Judicial.

En Guanajuato se manifiestan contra aprobación de la reforma de AMLO

"¡Resistencia!, ¡resistencia!", gritó un contingente de cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, estudiantes de Derecho e integrantes de barras y colegios de abogados en la Alhóndiga de Granaditas y en la Plaza de la Paz.

La mañana de este miércoles llenaron las escalinatas de la Alhóndiga y recorrieron las calles de Guanajuato vestidos de blanco; exigieron que se detenga el proceso legislativo de la reforma judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¡No somos oposición, servimos a la nación!", "¡De los tres poderes este te defiende!", "Ni un paso atrás", "Carrera judicial justicia imparcial", "Sin color ni partido, la justicia es imparcial", "¡Poder Judicial contrapeso nacional!", "¡Si el pueblo se informa no pasa la reforma!".

Elementos de Seguridad municipal asignados al Centro Histórico estimaron la participación en dos mil personas en la manifestación de esta mañana. "México escucha esta es tu lucha, Independencia Judicial".

En el evento establecieron que el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Estado se han hermanado en la lucha contra la reforma judicial que ahora se discute en el Congreso de la Unión con la que se pretende eliminar la carrera judicial y la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular, "¡Somos uno!", "¡Sí al examen, no al voto!".

En la movilización participaron estudiantes de Derecho de la Universidad de Guanajuato y de escuelas privadas, juzgadores y personal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

Entonaron el Himno Nacional a los pies de la estatua de la Paz, y desde ahí pidieron a la población unirse a la lucha social, que es por sus derechos fundamentales y derechos humanos.

El juez local Miguel Ángel Maricchi Carpio apeló a la unión del pueblo "para no amedrentarnos ante ninguna situación, ni ningún poder, ni ningún régimen". Pidió a los asistentes luchar por México ahora que aún es tiempo, y por la independencia Judicial.

"Hoy amanecimos con la gran noticia de que este régimen ya se está apoderando de los bienes de la nación, de los bienes de cada uno de ustedes, "¿y quién los va a proteger?, nada más el Poder Judicial".

Ante la reforma judicial en manos de los legisladores federales, aseveró que hoy acaban de dar otro tajo a nuestras garantías, a nuestros derechos que están en la Constitución. "Estamos muy preocupados porque quién va a salvaguardar sus derechos, sus comunicaciones, sus cuentas bancarias, vamos para allá".

Enfatizó que los jueces son seres humanos, con familias, no son enemigos de la ciudadanía, sino quienes cuidan su patrimonio, sus derechos fundamentales, los derechos humanos.