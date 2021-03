Manifestantes querían quemar Puerta Central y meterse a Palacio Nacional, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de no haberse instalado las vallas frente a Palacio Nacional, algunas manifestantes hubieran usado gasolina para quemar la Puerta Central, e incluso, señaló, meterse al recinto histórico, ayer durante las marchas que se realizaron por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reiteró que si no se hubiera instalado la fila de vallas metálicas de más de dos metros hubiera habido un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y con esto, indicó, daños mayores.

"Si no hubiera habido valla era (enfrenamiento) cuerpo a cuerpo, con daños mayores y llegar con esa gasolina a Palacio, y quemar, incluso meterse, hablando con franqueza", dijo el presidente.

"Nada más que afortunadamente tenemos el apoyo del pueblo, de la gente, que nos tiene confianza por eso resistimos", explicó en el salón Tesorería.