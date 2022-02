Manipularon el "ya no puedo más", acusa AMLO

RUIZ, Nay., febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Al acusar que hubo mucha manipulación de su declaración de "ya no puedo más", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque no le guste a los conservadores y a los "fifís" terminará de consolidar su proyecto de transformación.

Esto luego que el pasado jueves, en un recorrido a la prensa en Palacio Nacional declarara que "ya no puedo más" y que cuando termine su sexenio se retirara de la vida pública.

Tras supervisar esta mañana, abordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) los avances de los trabajos del canal Centenario y el puente "Río San Pedro" en el municipio de Ruiz de manera privada, el Mandatario federal acusó que hubo mucha manipulación con sus declaraciones.

"Presidente, cuando dijo 'ya me cansé´, ¿a qué se refería?", se le preguntó.

"Ya lo interpretaron para lo que dije, lo que pasa es que hay mucha manipulación".

"¿No está cansando de su gobierno?", se le siguió cuestionando.

"Voy a terminar si así lo decide el pueblo, voy a terminar en septiembre de 2024, si así lo decide el pueblo, el creador la naturaleza y no voy a dejar de trabajar. Sí tengo que terminar aunque no les guste a los conservadores y a los fifís, porque tengo que terminar de consolidar el proyecto de transformación para que se destierre la corrupción y el pueblo mande", contestó.

El pasado jueves el Mandatario federal aseguró que en el 2012 pensó en nunca más ser candidato a ningún cargo de elección, pero decidió no hacerlo y en la actualidad aseguró que "ya no puede más" y que cuando termine su sexenio se retira de la vida pública.

"Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro", aseguró el presidente López Obrador en su segundo día de recorrido por las oficinas y salas históricas de Palacio Nacional, acompañado por reporteros y youtubers que asisten a sus conferencias "mañaneras".