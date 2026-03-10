logo pulso
Manlio Fabio Beltrones regresa al Senado tras licencia de siete meses

El senador sin grupo parlamentario fue recibido por panistas y Movimiento Ciudadano tras su regreso.

Por El Universal

Marzo 10, 2026 09:05 p.m.
A
Manlio Fabio Beltrones regresa al Senado tras licencia de siete meses

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Manlio Fabio Beltrones reapareció en el Senado de la República, al retomar su escaño luego de concluir una licencia que se extendió por siete meses.

Manlio Fabio Beltrones retoma su escaño en el Senado

El senador sin grupo parlamentario, quien en septiembre de 2024 fue expulsado de la bancada del PRI, fue bien recibido por legisladores de todas las fracciones parlamentarias, en especial los panistas Francisco Ramírez Acuña, Laura Esquivel, María de Jesús Díaz Marmolejo y Guadalupe Murguía, y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, con quienes dialogó durante varios minutos.

Presencia de Miguel Ángel Yunes Linares en el Senado

El aún priista platicó también con Miguel Ángel Riquelme, de la fracción parlamentaria del PRI, con quien tiene una cercana amistad que se expresó en diversas ocasiones en que el exgobernador de Coahuila lo abrazó y le dio palmadas en la espalda.

Otra presencia que llamó la atención en la sesión de este martes fue la del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que asistió como suplente de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, quien solicitó licencia para ausentarse de su escaño, del 9 al 16 de marzo.

El expanista esquivó las preguntas de la prensa y solo informó que su hijo le pidió asistir en su lugar tres días (martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de marzo).

