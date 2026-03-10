Denuncian abuso policial en Salinas, SLP

Un hombre de 65 años y sus dos hijos denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a elementos de la Guardia Civil Estatal por presuntamente allanar su domicilio, golpearlos y amenazarlos de muerte en el municipio de Salinas.

La denuncia fue presentada este lunes en las oficinas centrales de la Fiscalía, luego de que —según el afectado— en la agencia del Ministerio Público de Salinas se negaran a iniciar las diligencias. El caso quedó registrado en el expediente CDI/FGE/I/D01/07917/26.

De acuerdo con la declaración del padre de familia, los hechos ocurrieron el viernes 6 de marzo en la calle Nassau 18-A de la colonia La Paz, donde el hombre se encontraba trabajando como velador.

En su testimonio señaló que uno de los oficiales le apuntó con un arma de fuego y disparó en varias ocasionesmientras lo amenazaba.

"Uno de los oficiales me apuntó con el arma y me decía que me iba a matar, pero al momento de detonar el arma la levantaba hacia el aire, para después volver a apuntarme, disparando por al menos siete veces", relató.

El denunciante también aseguró que otro de los agentes le colocó el arma en el abdomen para obligarlo a permitir que se llevaran a uno de sus hijos.

Según la denuncia, los policías subieron al joven a una patrulla, pero no lo presentaron ante ninguna autoridad. Posteriormente lo habrían trasladado a una zona despoblada donde lo golpearon, lo despojaron de sus pertenencias y lo abandonaron en la comunidad de Jacalón, sobre la carretera Salinas-Reforma.

El expediente refiere que el joven afirmó que los agentes lo amenazaron para que no denunciara.

"Le dijeron que si ponía la denuncia le iba a ir peor y lo iban a matar", se señala en la querella.

El padre de familia solicitó la intervención de la Fiscalía para investigar a los policías señalados. Hasta el momento no se ha informado de detenciones ni de medidas de protección para la familia.