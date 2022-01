Mansión de hijo de AMLO en Houston, grave conflicto de interés: Rementería

"La mansión en Houston en donde vive José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente (Andrés Manuel) López Obrador, se trata de un grave conflicto de interés que debe investigarse con toda seriedad y profundidad", advirtió el coordinador de la bancada panista en el Senado, Julen Rementería del Puerto.

El legislador blanquiazil señaló que este escándalo deja claro que la austeridad es solo una falsa bandera y la lucha contra la corrupción es una farsa.

"Por un lado, se llenan la boca de críticas contra la clase media y la clase alta, mientras idealizan la pobreza y austeridad. Pero eso sí, son ellos quienes se enriquecen y de formas cuestionables, al amparo de la corrupción y la opacidad", consideró.

Como la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto, recordó, este es un evidente conflicto de interés, pues la mansión que habita el hijo de López Obrador estaba a nombre de Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo y que tiene contratos con Pemex por 150 millones de dólares.

"Desafortunadamente, ya sabemos que no va a ocurrir nada, como en todos aquellos escándalos de corrupción que envuelven a Morena, como los casos de Bartlett, los hermanos López Obrador, Irma Eréndira y Esquer, más los que se sigan acumulando", lamentó.

El senador por Veracruz sostuvo que cualquier persona tiene el derecho y la libertad de generar riqueza. Es lo deseable, siempre que se realice de forma honesta, pues tener dinero bien habido no es ilegal ni inmoral.

"Lo que llama la atención y genera indignación es el doble discurso de este gobierno y de Morena. No son iguales, son peores, mucho peores", remató.