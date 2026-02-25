Mantendrá reforma a los plurinominales

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que la propuesta de reforma electoral que presentará este miércoles plantea mantener los 200 diputados federales de representación proporcional, pero cambiará la manera en que son electos, lo que coincide con el borrador de la propuesta que circuló la semana pasada, atribuida a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

"Lo que llamamos la representación proporcional existe, sólo que de manera diferente. Quien quiere el voto popular tiene que ir a territorio, tiene que ir a buscar el voto popular; no puede ser a partir de listas partidarias, ese es el planteamiento que estamos haciendo. ¿Cómo? Pues ya lo presentamos mañana", dijo la Mandataria.

Al inicio de su mensaje, anunció que aplazó un día más la presentación de su iniciativa ante el Congreso luego de que la noche del lunes se reuniera con representantes de partidos y legisladores de las fuerzas políticas que la llevaron al poder, Morena, PT y PVEM, y los últimos dos no estuvieran de acuerdo con algunos planteamientos.

Indicó que aunque no se llegue a un consenso con los partidos aliados de todas formas se presentará y corresponderá al Congreso aprobarla o no.

"Lo que les planteé a los partidos que me llevaron al gobierno, Morena, los que me postularon, el PT y el Verde, pues es: ´esta es la propuesta, considérenla´. Entonces dijeron, ´bueno, vamos a considerar´. Entonces, pues esperamos y para nosotros ya está la propuesta y eso es un asunto de cumplir con lo que nos comprometimos con la gente, porque no se trata de ´bueno, a ver, quítale aquí, ponle aquí, a ver qué es y que todo quede igual´. ¡Pues no! Entonces, una propuesta que reconoce la diversidad política de México no busca el partido de Estado como andan queriendo decir", dijo.

¿Cómo podrían elegirse?

En lugar de un sistema por fórmula de votación —el total de votantes entre las 200 curules de representación proporcional y el cociente natural para dividirlo y asignarlo a cada partido—, diversos actores políticos han planteado otras maneras de sostener la representación proporcional.

La propuesta de la Comisión Presidencial establece mantener las 200 curules plurinominales y sumar otras 8 atendiendo al principio de la "diáspora mexicana".