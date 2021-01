"Mantendré defensa de Pemex y CFE"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el reclamo de Estados Unidos por las políticas de México que bloquean los proyectos privados en energía, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantendrá la defensa de Pemex y CFE, porque aunque se disfracen de ambientalistas, a las firmas particulares sólo les interesa el "billuyo".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo señaló que no se trata de un bloqueo a las inversiones en ese sector, sino que ahora, a diferencia del periodo neoliberal, se defiende a empresas de la nación.

"No [bloqueo a la inversión], se debe entender que en el periodo neoliberal no les importó a los gobernantes defender a las empresas públicas de la nación. Parecían gerentes, los presidentes, nada más atendiendo los asuntos particulares y no atendían los asuntos públicos, era atender a grupos, es una política facciosa, de apoyar a una minoría, a empresas, ahora es distinto.

"Por eso nuestra defensa de Pemex y de la CFE, y les extraña, es nuestra función. Si no protejo a la CFE y sigue la misma política privatizadora en la industria eléctrica, cómo voy a garantizar que no aumente el precio de la luz, si a estas empresas, aunque se disfracen de ambientalistas, lo que les interesa es el lucro, los billuyos, yo tengo que defender a la CFE".