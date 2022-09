Mantener al Ejército en calles no es el camino, asegura senador Ramírez Marín

A-AA+

Mantener al Ejército mexicano en las calles combatiendo a la delincuencia no es el camino, han estado así desde hace 14 años y de nada servirá prolongar esto, advirtió el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín.

El legislador señaló que lo importante es fortalecer a las policías a nivel federal, estatal y municipal y mencionó que antes del 5 de octubre deberá regresar al Senado la iniciativa sobre la ampliación hasta el 2028 de las fuerzas armadas en las calles del país, pero deberá ser con cambios importantes para que se permita que las Fuerzas Armadas colaboren en las tareas contra la delincuencia, pero "con condiciones y de común acuerdo y con colaboración con las policías locales".

El senador yucateco subrayó que el problema es analizar a fondo si la presencia de los mandos militares en las calles ha dado los resultados esperados. "No están fuera de los cuarteles desde el 2018, no, no es así, están actuando así desde el 2006 y luego del 2012 hasta el 2018 y ahora del 2018 a la fecha y hay que preguntarse sí realmente ha servido", declaró.

El senador reiteró que sigue siendo priista y que no piensa en aliarse o estar con otro partido político por lo pronto. En relación a lo ocurrido con el senador yucateco Raúl Paz Alonzo, quien se salió del PAN para irse a Morena, dijo que todo lo que ahora le están diciendo y reclamando, debieron decírselo cuando aún estaba en las filas de Acción Nacional.