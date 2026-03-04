Mantiene CSP su postura de reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su propuesta de reforma electoral tiene ejes centrales que no serán negociables: eliminar las listas de candidaturas plurinominales y reducir el gasto del sistema político-electoral.

Explicó que el proyecto se encuentra en ajustes finales para retirar artículos que no estaban estrictamente vinculados con materia electoral. Entre ellos, mencionó disposiciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial en campañas, las cuales consideró que podían interpretarse como una regulación general de publicaciones en redes sociales.

"Había cuestiones en algunos artículos que no tenían que ver con lo electoral (...) ese es otro tema", señaló durante su conferencia de este martes.

Sheinbaum Pardo indicó que revisaría personalmente el documento, el cual prevé enviar hoy por la mañana al Congreso. En ese sentido, la Presidenta subrayó que existen dos puntos fundamentales que no serán modificados. El primero consiste en eliminar las listas plurinominales definidas por las dirigencias partidistas, aunque se mantendría la representación proporcional para garantizar la pluralidad política.

Bajo su propuesta, las candidaturas serían votadas directamente por la ciudadanía. En el Senado, planteó conservar los escaños por mayoría y primera minoría, pero desaparecer la lista plurinominal.

El segundo eje busca disminuir los costos del sistema electoral mediante recortes al financiamiento de partidos políticos, al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y a las remuneraciones de diputados locales.

"Que no cueste tanto. Que los partidos no tengan tanto dinero, que el INE no tenga tanto dinero, que los diputados locales no ganen tanto", sostuvo.

Además, propuso que los mexicanos residentes en el extranjero puedan votar por diputados de representación proporcional.

La Mandataria federal reconoció que su iniciativa enfrenta resistencias incluso entre fuerzas aliadas y partidos de oposición, principalmente por la eliminación de listas plurinominales y la reducción de recursos públicos.

"Hay partidos, todos de hecho, no sólo el PT, el Verde... Ni el PAN ni el PRI, ni MC están de acuerdo en que les quiten sus listas definidas por ellos; el PRI tampoco quiere que le quiten los recursos, el PAN tampoco", afirmó.

Pese a ello, Sheinbaum Pardo aseguró que cumplirá con presentar la propuesta como parte de sus compromisos de gobierno.

"Yo la voy a presentar; si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente", expresó.