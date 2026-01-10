logo pulso
Mantienen a Raúl Rocha como testigo colaborador

Por El Universal

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Mantienen a Raúl Rocha como testigo colaborador

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal concedió al copropietario del certamen Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, una suspensión definitiva que lo mantiene por tiempo indefinido como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), en el caso de la red de tráfico de huachicol, armas y drogas en la que se le vincula.

Mario Jorge Melo Cardoso, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Penal con residencia en Nuevo León, aclaró que la medida cautelar otorgada es para efecto de que no se ejecute el acuerdo de revocación del criterio de oportunidad que le concedió el exfiscal Alejandro Gertz Manero, hasta que se resuelva el amparo que el empresario regiomontano tramitó contra dicha medida dictada en diciembre pasado, tras la llegada de Ernestina Godoy Ramos a la FGR.

Prófugo de la justicia, Rocha Cantú solicitó al juez Melo Cardoso que recordara a las FGR los efectos de la suspensión definitiva que se le otorgó en resolución del 26 de diciembre del año pasado.

