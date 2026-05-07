Mantienen vigilancia por caso de barrenador

Ciudad de México.- Tras la detección del primer caso de gusano barrenador registrado en la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan, el Gobierno capitalino informó que se trata de un caso "aislado" y aseguró que se mantiene en coordinación con autoridades federales y participa en las acciones de vigilancia epidemiológica.

En un comunicado emitido este miércoles, la administración capitalina precisó que "en el marco de una reunión de coordinación convocada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), autoridades federales y locales definieron acciones de seguimiento sanitario y monitoreo territorial para la atención del caso".

Indicó que el caso fue identificado oportunamente en un canino atendido en una clínica veterinaria ubicada en la alcaldía Tlalpan, donde se detectó una herida con presencia de miasis severa.

Este 5 de mayo el Senasica confirmó el primer caso de gusano barrenador en la CDMX.

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De acuerdo con los registros del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la mayor parte de los casos activos del gusano barrenador se concentran en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Chiapas, Hidalgo y San Luis Potosí. Del total, 879 corresponden a reses, 458 a perros, y el resto son caballos, ovejas y gatos.