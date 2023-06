Manuel Velasco, Adán Augusto y Monreal se registran para la candidatura de Morena y aliados

Manuel Velasco Coello, senador con licencia y exgobernador de Chiapas, se registró este viernes como aspirante del Partido Verde a la candidatura de Morena y aliados para la presidencia de México en 2024.

Cargando a sus dos pequeños hijos y sin la compañía de su esposa Anahí, exintegrante de RBD, Velasco realizó su registro en un hotel de la avenida Patriotismo, ante el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Al registro asistió la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, y el ex senador, Luis Armando Melgar. Otra ausencia fue la del dirigente del Verde en la CDMX, Jesús Sesma.

El senador con licencia llevó al registro a sus dos pequeños hijos, quienes aprovecharon el foro para bailar.

Adán Augusto López, quien entregó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador como secretario de Gobernación, llegó portando una guayabera al hotel Hilton de la Ciudad de México para registrarse como aspirante a la candidatura

Ricardo Salgado Peralta, exsubsecretario de Gobernación, acudió a respaldar a Adán Augusto López: Con Adán "estamos listos para reescribir la historia y consolidar la Cuarta Transformación".

El senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, se registró para participar por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en 2024.

En presencia del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, recibió el comprobante de su licencia al cargo, así como sus dos propuestas de encuestadoras.

Monreal Ávila dijo estar feliz y entusiasmado de participar en las encuestas para la definición de la coordinación de la defensa de la 4T.

Ricardo Monreal Ávila aseguró que debido a que financiará sus actividades proselitistas con ahorros propios reunidos a lo largo de su trayectoria como legislador, la suya será "una campaña de tierra, demasiado austera".

Entrevistado durante su visita a Chihuahua, aun en su calidad de líder de Morena en el Senado y aspirante presidencial, anunció que recorrerá el país en su vehículo y confió en que podrá convencer a la gente para que lo apoye en las encuestas para definir la candidatura presidencial de Morena.

"Yo no tengo dinero, pero tengo muchas ideas; no tengo dinero, pero tengo capacidad y talento; no tengo dinero pero tengo mucho amor por México, tengo mucho ánimo, tengo mucho entusiasmo; aunque sea con mi propio vehículo caminaré el territorio", afirmó.