Manuel Velasco confirma licencia como Senador

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL). - El senador del PVEM, Manuel Velasco Coello, confirmó que presentó formalmente su solicitud de licencia para separarse por tiempo indefinido de su escaño y buscar la candidatura de alianza oficialista a la Presidencia de la República en 2024 e informó que Raúl Bolaños Cacho es el nuevo coordinador parlamentario del Verde en la Cámara Alta.

En entrevista con El Universal, dijo que hasta el momento es el único aspirante a la candidatura presidencial impulsado por el PVEM pero que participará dentro de la alianza oficialista con Morena y el Partido del Trabajo.

Comentó que solicitó licencia al cargo de senador porque extraoficialmente será uno de los requisitos que pedirá Morena, por lo que el oficio correspondiente deberá ser votado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso el próximo martes o miércoles para su votación.

Indicó que también esperará el Consejo Nacional de Morena, el próximo domingo, "vamos a ver las reglas para tomar una decisión. "Queremos ver los métodos, los tiempos, nosotros tenemos un nivel de conocimiento bajo de un 26 por ciento, que podemos hacer para tener un proyecto competitivo".

El exgobernador de Chiapas dijo que lo que se plantea al Consejo Nacional de Morena es que se establezcan reglas para representar a la coalición Morena, PVEM y PT.

Indicó estar de acuerdo con una serie de debates entre los aspirantes o "corcholatas". "Yo creo que todos deben expresar propuestas, con debates, con diversos foros y a través de los medios de comunicación".

Reconoció la voluntad del presidente López Obrador de no intervenir en el proceso interno. "El Presidente dejó muy claro, que quien salga electo, quien gane la encuesta, estará de acuerdo".

"A lo largo de mi vida, en las elecciones que he participado he ganado. Queremos generar un poco tiempo un proyecto competitivo", concluyó Velasco Coello.