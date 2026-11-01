Manzo, aún en la memoria popular

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Uruapan, Michoacán.- El sombrero de Sahuayo, símbolo de Carlos Manzo y del movimiento político que fundó, permanece junto a su retrato en el mausoleo donde descansan sus restos. Flores de cempasúchil y papel picado adornan el lugar, en el Panteón San Juan Evangelista, mientras Uruapan se prepara para conmemorar el primer aniversario de su asesinato con una marcha para exigir justicia.

En la Plaza Morelos, donde fue atacado el 1 de noviembre de 2025, las ofrendas ya están colocadas. Una está dedicada al exalcalde.

Las áreas verdes lucen con cempasúchil y de los árboles cuelgan guías de estas flores que adornan el escenario donde los disparos interrumpieron el Festival de las Velas, una tradición de hace 19 años. María Guadalupe, de 46 años y quien tiene dos décadas como comerciante en la plaza, recuerda las detonaciones. Una mujer le aseguró que eran cohetes.

"Yo les dije: ´No, esos son balazos´. Y dice una señora: ´No, señora, son los cohetes´", relata.

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Cuando la multitud comenzó a correr, buscó a sus hijos, entre ellos una embarazada. "Me quiso ganar el pánico, pero ya cuando los reuní a todos ya me tranquilicé".

Este domingo, a las 10:00 horas, está convocada la Marcha Ciudadana por la Justicia y la Paz. Una calle, un puente y un mural también recuerdan al fundador del Movimiento del Sombrero.

Angélica Diana Rodríguez Saide visitó la tumba de su hijo Carlos. Con ayuda del personal del panteón municipal del Barrio San Juan, Diana entra a la capilla.

A sus pies se lee: "Ni un paso atrás, exigencia de justicia y grito de guerra del Movimiento del Sombrero". Ahí, sola, sin escoltas ni vigilancia, madre e hijo comparten un momento juntos.

"[Carlos Manzo] fue un hombre leal, fue un hombre noble [...] dando la mano amiga siempre", expresa Diana Rodríguez.

Ante la pregunta de si hay un Uruapan antes y después de Carlos Manzo, ella responde: "Sí, ahorita es un Uruapan triste".