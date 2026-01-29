Maquinista y conductor,sin licencia vigente

Ciudad de México.- El maquinista Emilio Cantero Méndez, prófugo, y el conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez, detenido el lunes 26 de enero, encargados del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca y causó 14 muertos y una centena de heridos el 28 de diciembre de 2025, no contaban con licencia federal ferroviaria vigente, que los faculta para ejercer las funciones "propias de su cargo".

Mientras que el jefe de despachadores Ricardo Mendoza Cerón, también detenido, tenía la obligación de actuar ante una posible emergencia sin que lo hubiese hecho.

Ayer se informó sobre la detención de Ricardo Mendoza, efectuada por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la FGR, el pasado martes en la colonia Centro de Coatzacoalcos, Veracruz, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, según registros ministeriales.

Tras su detención, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa, para ser puesto a disposición de un juez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En los testimoniales, Alfonso "L" refirió que el tren iba a 80-90 km/h. y nunca se detuvo, según el oficio número 1008/2025; Zuleyma "M" manifestó que el tren iba a exceso de velocidad, aproximadamente a 80 km/h.

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, anunció un esquema de atención inmediata, permanente y coordinado para las víctimas y familiares del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

El subsecretario mencionó que 225 personas viajaban el día del descarrilamiento y los montos serán diferenciados para cada una de las víctimas, tomando en cuenta diversas circunstancias.

Indicó que ya se inició el contacto para darles una cita e iniciar el proceso de reparación integral, además que la prioridad siempre han sido las personas, su salud y su recuperación.