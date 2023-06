Marcelo Ebrard promete acabar con la trata de personas en Tlaxcala

A-AA+

TLAXCALA, Tlax., junio 29 (EL UNIVERSAL). - En su recorrido por Tlaxcala, Marcelo Ebrard aludió que ni él, ni Morena, y tampoco los seis aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido, violan la norma electoral con sus recorridos por el país y los eventos públicos que encabezan todos los días.

Esto, luego de que, por mayoría de votos, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no imponer medidas cautelares para que los seis aspirantes a la candidatura presidencial por Morena suspendieran eventos públicos.

"Ellos consideraron que no hay una violación a la norma y es lo que coincide con lo que Morena considera, por eso estamos en este recorrido", indicó.

Desde Tlaxcala, opinó que esa decisión favorece la participación de los seis morenistas que pretenden coordinar la defensa de la Cuarta Transformación.

"Eso contribuye a que podamos participar porque sería muy raro que no nos dejaran hacer el recorrido, no", señaló.

Por ello, Ebrard recorrió el zócalo de Tlaxcala donde artesanos le regalaron un retrato, le confeccionaron una alfombra de aserrín, mientras él se paseó por las calles, públicamente, en busca del respaldo en la encuesta de Morena.

En la Escalinata de los Héroes, se reunió con decenas de mujeres, luego de colocar un candado en el barandal del mirador. Ante ellas, sostuvo que Tlaxcala es uno de los estados más pobres del país y también de los más inseguros, características que han facilitado la práctica del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

"No puede haber trata de personas", exclamó ante las decenas de mujeres que coreaban "Marcelo va a ganar", "Marcelo te queremos".

El excanciller de México aseveró que la desigualdad de género que enfrentan las mujeres en Tlaxcala también las hace vulnerables a ser víctimas de trata de personas, delito con el que, según él, acabará cuando sea presidente.

"Vamos a acabar con la trata de personas aquí en Tlaxcala; se acabó, no lo vamos a permitir. La desigualdad de género es eso, que anden con trata de personas, abusando de las mujeres, de las muchachitas, abusándolas, violentándolas. Eso se tiene que acabar de raíz, se tiene que acabar", acotó.

Marcelo Ebrard insiste en el debate. En su recorrido por Tlaxcala, Marcelo Ebrard reiteró su propuesta de que haya un debate entre los aspirantes a la candidatura de Morena, porque eso permitirá a quienes van a contestar la encuesta comparar las propuestas de cada uno de los aspirantes.

"Sería excelente un debate; por ejemplo, que proponemos sobre Tlaxcala, qué medidas se van a tomar, si se gana qué obras se van a hacer, a mí me gustaría eso y a la gente también, pero el partido decidió no hacer debates y yo voy a seguir insistiendo", comentó.

Mientras determinan si hay debate o no, señaló que otro tema importante en el proceso de Morena es la austeridad para garantizar que no habrá acarreos, no uso de recursos públicos ni intromisión de los gobiernos estatales, así como la transparencia de los recursos que gastan en sus recorridos.