Marcelo Ebrard, quien convocó a reunión de "destape", dice Daniel Sibaja

El diputado local electo de Morena por el Estado de México, Daniel Sibaja, confirmó que el canciller Marcelo Ebrard fue quien convocó a la reunión privada en la que se destapó como presidenciable en 2024.

En entrevista con EL UNIVERSAL, sostuvo que se trató de un reencuentro de amigos para platicar sobre el futuro del país.

"Fue un reencuentro de amigos, en el evento el canciller hace un llamado a la unidad, a la lealtad y al trabajo, el canciller siempre nos ha dicho que en función a que uno entrega resultados y es eficaz, uno tiene credenciales para ser tomados en cuenta por la ciudadanía, entonces de eso trató la reunión", explicó al hablar del encuentro realizado el pasado sábado en Toluca.

El legislador señaló que todos los asistentes, alrededor de 100, han colaborado con Ebrard Casaubón a lo largo de su carrera, por lo que todos lo apoyarán desde su trinchera en la contienda electoral, aunque lo harán conforme a los tiempos legales.

"En mi caso, sin duda que en el momento en que pueda hacerlo ya por las vías correspondientes, voy a apoyar a Marcelo, pero no es el momento, ahorita el llamado es a trabajar, pura chamba", detalló.

También confirmó que a la entrada del acto se recogieron los celulares, pero sostuvo que no hay nada que ocultar, pues ese protocolo lo ha manejado Marcelo desde hace años.

"Siempre ha sido ese el protocolo, cuando él tiene una reunión lo hacemos así porque tú sabes que hay gente que utiliza estas reuniones para infiltrarse, para sacar mal información, y todos siguieron el protocolo. Fue la comida, posteriormente empezó la convivencia y cuando empezó la convivencia se repartieron los celulares, y las fotografías que salieron en redes las tomó el fotógrafo del canciller que te mandaba amablemente, nada que ocultar", puntualizó.

Al detallar los motivos por lo que considera a Marcelo como el sucesor de Andrés Manuel López Obrador, dijo que "comparativamente", es el más leal y con mejores resultados.

"Es una persona indicada para darle continuidad a la cuarta transformación porque ha demostrado su lealtad al presidente, resultados, y es conciliador. Tatiana Clouthier, Juan Ramón de la Fuente, Claudia Sheinbaum, todos tienen sus cualidades, pero creo que estas su lealtad, la eficacia y la eficiencia de su trabajo, es comparativamente lo que lo hace el mejor candidato", concluyó.

Y recordó que a pesar de los apoyos personales de militantes y simpatizantes, "en 2024 no será el aplausómetro el que elija, será la gente quien decida a nuestra candidata o candidato presidencial".