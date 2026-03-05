logo pulso
Nacional

Marcha 8M: 15 frases y consignas que puedes usar en tus letreros

La marcha del 8 de marzo en CDMX busca visibilizar la violencia y exigir justicia por feminicidios.

Por El Universal

Marzo 05, 2026 12:48 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Como cada año, en el

Día Internacional de la Mujer
, millones de mujeres se reúnen en diversas ciudades del país —y del mundo— para manifestarse

. Sin embargo, a diferencia de otras naciones, la conmemoración de esta fecha ha evolucionado, dejando de lado la celebración por la participación de las mujeres en la historia.
En México, la Marcha del 8 de marzo (8M) busca visibilizar la crisis que hay en el país, ocasionada por la violencia y discriminación hacia las mujeres, así como exigir derechos reproductivos, y justicia por las decenas de desaparecidas y por los 10 feminicidios que ocurren al día —según datos de ONU Mujeres—.
En la Ciudad de México, la Coordinación 8M-CDMX, ha convocado la manifestación a las 12:00 del día. Partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, hacia el Zócalo.
"Convocamos a la movilización del 8 de marzo porque no llegamos todas y la deuda con nuestros derechos es aún larga. Hacemos un llamado a sumarse a esta marcha, y el posterior mitin que se realizará en el Zócalo al finalizar la movilización", comunicó la organización.
-----20 frases y consignas para tus letreros del 8M
En vísperas de esta gran manifestación, aquí te dejamos algunas frases y consignas que puedes utilizar para tus letreros del 8M2026.
¡NO LLEGAMOS TODAS!
Esto es pelear como niña.
Calladita NO me veo más bonita.
No nací siendo mujer para morir por serlo.
¡Vivas nos queremos!
Si tocan a una, respondemos TODAS.
Somos el grito de las que ya no tienen voz.
La revolución será feminista.
Hermana, yo sí te creo.
Nos quitaron tanto que ya tampoco tenemos miedo.
La maternidad será deseada, o no será.
Quiero ser libre, no valiente.
"El feminismo es la idea radical de que las mujeres son personas." (Cheris Kramarae).
Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo.
Disculpen las molestias, nos están asesinando.
Mamá, no te preocupes, hoy no voy por la calle sola.
Queremos aborto legal, seguro y gratuito.
Juntas somos más fuertes que el miedo.
El trabajo doméstico también es un trabajo.
El Estado opresor es un macho violador.

SLP

El Universal

