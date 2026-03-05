Marcha 8M: 15 frases y consignas que puedes usar en tus letreros

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Como cada año, en el

, millones de mujeres se reúnen en diversas ciudades del país —y del mundo— para

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

. Sin embargo, a diferencia de otras naciones, la conmemoración de esta fecha ha evolucionado, dejando de lado la celebración por la participación de las mujeres en la historia.En México, la(8M) busca visibilizar la crisis que hay en el país, ocasionada por lahacia las mujeres, así como exigir, y justicia por las decenas de desaparecidas y por los 10 feminicidios que ocurren al día —según datos de ONU Mujeres—.En la Ciudad de México, la, ha convocado la manifestación a las 12:00 del día. Partirá de la, sobre Paseo de la Reforma, hacia el"Convocamos a laporquey la deuda con nuestros derechos es aún larga. Hacemos un llamado a sumarse a esta marcha, y el posterior mitin que se realizará en elal finalizar la movilización", comunicó la organización.-----20para tusEn vísperas de esta gran manifestación, aquí te dejamos algunasque puedes utilizar para tusEsto esme veo más bonita.para morir por serlo.Si tocan a una,Somos elya no tienen voz.La revolución será feminista.te creo.que ya tampoco tenemos miedo.La maternidad será deseada, o no será., no valiente."El feminismo es la idea radical de que las." ().viva y no sé hasta cuándo.Mamá, no te preocupes, hoy no voy por la calle sola.Queremos, seguro y gratuito.Juntas somos más fuertes que el miedo.Eltambién es un trabajo.Eles un