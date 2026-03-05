Sheinbaum regalará su boleto para la inauguración del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un comité que elegirá a la persona que recibirá el boleto que originalmente le correspondía para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cual se celebrará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Cabe mencionar que la mandataria federal ha mencionado que decidió regalar su entrada para que una niña que no tenga posibilidades económicas pueda asistir al evento y representar a México en la ceremonia inaugural del torneo.

Ha mencionado que ella no acudirá al estadio, sino que seguirá la inauguración desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde se prevé la realización de actividades para ver el arranque del Mundial.

Para seleccionar a la ganadora, la Presidenta anunció este jueves que convocó a un comité integrado por destacadas mujeres del ámbito deportivo y periodístico: la futbolista Charlyn Corral, la árbitra internacional Katia Itzel García Mendoza y la periodista deportiva Gabriela Fernández.

"Están aquí Charlyn Corral y Katia Itzel García Mendoza, que es nuestra árbitra mexicana, y Gabriela Fernández, que es periodista deportiva. Ellas son el comité seleccionador de quién se va a llevar el boleto para la inauguración del Mundial", expresó la Presidenta.

La mandataria federal adelantó que se darán a conocer los detalles del concurso y el proceso de inscripción para elegir a quién dará el boleto.