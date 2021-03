Marcha femenil, una provocación descarada: LO

Ciudad de México.- Al asegurar que las agresiones contra policías en la marcha del Día internacional de la Mujer fueron un acto de provocación descarado con martillos, marros, gasolina y fuego, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en el movimiento feminista hay muchos infiltrados que buscan debilitar a su gobierno.

"Sostengo que, en este movimiento, sí hay mujeres que sinceramente defienden la causa de la igualdad, también hay muchos infiltrados con otro propósito: lo que quieren es debilitar al gobierno, debilitar al Presidente.

"Fue un acto de provocación abierto, descarado, no era una manifestación en el Zócalo, con un templete donde hablan las mujeres pidiendo respeto, que se castigue el machismo, que no se permitan los crímenes, no, no, no. Era martillo y marro, gasolina y fuego, eso es lo que predominó, no solo aquí, en toda la marcha", dijo.

El Mandatario federal aseguró que las manifestaciones del pasado lunes no pudieron llenar el Zócalo porque hay millones de mujeres que rechazan la violencia y expuso que su gobierno siempre le sacara la vuelta a la confrontación, por lo que los conservadores autoritarios se quedarán las ganas con que la administración federal reprima las protestas.

Además, acusó a medios de comunicación de Estados Unidos, Gran Bretaña y España de no ser objetivos y "lanzarse en contra de su gobierno" en la cobertura que dieron de las marchas.

Sobre Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero y acusado de violación, López Obrador no descartó que se fabriquen delitos y manifestó que no se deben de permitir los linchamientos.

"No podemos permitir los linchamientos políticos, no se puede permitir (...) En este caso, que ya no lo voy a volver a tratar, ¿qué fue lo que dije desde el principio? Que decida el pueblo de Guerrero. ¿Por qué no van a decidir las mujeres y los hombres de Guerrero? ¿Por qué no aceptar el método democrático? ¿Por qué imponer?", reiteró el Presidente.

"Hay denuncias contra Salgado Macedonio", se le recordó.

"No hay... o sea, bueno, en el caso de que existan denuncias penales, que sea el Poder Judicial el que resuelva, pero si no lo quiere el pueblo y no hay delitos ¿nada más porque ya se tomó como bandera vamos a irnos acarreados sin argumentos? No", lo defendió.