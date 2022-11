Marcha por el INE cambia de ruta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- Las organizaciones que convocan a la marcha del próximo domingo denominada "Al INE no se Toca" informaron que la ruta será del monumento del Ángel de la Independencia al de la Revolución, ya no al Hemiciclo a Juárez, así el único orador será José Woldenberg, primer consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral.

En rueda de prensa, las 51 organizaciones convocaron a los asistentes a usar como distintivo una prenda de color rosa e informaron que la vanguardia de la marcha estará encabezada por un contingente de jóvenes de distintas organizaciones civiles.

Rechazaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de marchar hacia el Zócalo, reiteraron la invitación a la marcha y puntualizaron que el punto de reunión y de inicio es la columna de la independencia este domingo 13 de noviembre a las 10:30 horas y la marcha avanzará sobre el Paseo de la Reforma hasta la Avenida de la República para ingresar por ahí hacia el Monumento a la Revolución.

Informó Gabriela Sterling, de Poder Ciudadano, quien lanzó un mensaje a los partidos políticos y a los legisladores: "no es el momento ni la forma de modificar el marco jurídico ni la representación política.

"No somos enemigos de nadie, somos ciudadanos y ciudadanos ejerciendo nuestra libertad, ejerciendo los derechos que hemos conquistado, esos derechos que no estamos dispuestos a perder", asentó al advertir que la marcha del próximo 13 de noviembre a nivel nacional, será apenas el primer esfuerzo".

Indicó que la Marcha por la Democracia, en la que están confirmadas las concentraciones en 36 ciudades del país, incluso en Los Ángeles, California, más las que se sumen.

"La batalla es por la democracia y en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra de la reforma electoral que se discute en estos días en el Congreso, por lo que recomendaron a los Senadores y Diputados no aceptar ni la compra ni la coacción de su voto", concluyó.