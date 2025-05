Activistas marchan por la legalización de la marihuana en México

Ciudad de México/Guadalajara (México), 3 may (EFE).- Miles de activistas y partidarios a favor de la legalización de la marihuana se movilizaron este sábado en la Ciudad de México y otras ciudades del país, entre ellas Guadalajara, Monterrey y Tijuana, en el Día Mundial por la Liberación de la planta.

En la edición XXV de la marcha, activistas, consumidores, cultivadores y partidarios del Movimiento Cannábico Mexicano se manifestaron en la capital mexicana de manera pacífica para visibilizar la necesidad de una regulación integral que permita el consumo personal y recreativo de la cannabis, el cultivo en casa y el acceso a productos derivados de la planta, tanto para uso recreativo como medicinal.

Además, exigieron el derecho al autocultivo, el respeto a todos los usos de la planta y el fin del acoso a las personas consumidoras.

La movilización, que transcurrió desde Ángel de la Independencia hasta Palacio de Bellas Artes, dejó ver mensajes como: "¡Buscamos cambiar la ley y no romperla!", ¡Nos une una planta y una causa, por el respeto y libertad de nuestros derechos", ¡Queremos regulación, no persecución; queremos derechos, no prejucios!, ¡La marihuana también es medicina!".

En la marcha los activistas indicaron en un manifiesto que estas movilizaciones "son necesarias ante una realidad jurídica que no ha cambiado a pesar de que la sociedad ya avanzó".

En 2021, la Suprema Corte de Justicia de México aprobó un fallo histórico que declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de marihuana en el país, pero el cannabis recreativo todavía tendría algunas limitaciones porque el Congreso mexicano se han negado a regularlo.

Mientras que el Congreso aprobó desde 2017, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), el uso de la marihuana con fines de salud, una regulación que depende de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México Cofepris.

Sin regulación usuario acuden a mercado negro

En la manifestación de Guadalajara, los activistas demandaron que se legisle la cannabis "con apego a las necesidades de quienes consumen, cultivan, proveen medicinalmente y que se respete el derecho humano a la libre asociación y organización con otras personas vinculadas con el cannabis.

Angélica Rodríguez, activista del Movimiento Cannábico Mexicano, recordó que "la regulación en México está estancada", a pesar que desde la Suprema Corte de Justicia reconoció que el cannabis "debe de ser libre, en especial para todas las personas que lo requieren de manera medicinal y para cualquier aplicación que las personas le quieran dar".

Además, dijo que "no tenemos la regulación de un mercado y es por eso los usuarios tenemos un mercado negro".

Para la activista Luna, que omitió su apellido y quien estudia un doctorado en la planta, contó a EFE que le gusta el movimiento "porque es una forma de expresión, muy revolucionaria (la marihuana) no es como otras drogas, es algo natural, tiene beneficios medicinales y personalmente yo he visto cómo ayuda a las personas con algún padecimiento, principalmente dolor".

En ese sentido también se expresó Isabela, quien trabaja como administradora y en marketing para Valva Bistro, que es un restaurante cannábico.

"Es algo necesario que ya desde hace tiempo se ha venido trabajando, pero de forma muy lenta, porque eso podría ayudar a la gente tenga mayor información, no solamente de forma recreativa, sino de forma medicinal".

La activista dijo que la planta "está legalizada, pero realmente para una persona enferma es muy difícil conseguir cannabis de una forma limpia y en una dosis adecuada".

Además de Guadalajara y Ciudad de México la marcha también se cumplió en las ciudades de Ensenada, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Saltillo, Monterrey, Colima, León, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Cholula, Chetumal, Xalapa y Morelia y decenas de ciudades en el mundo.