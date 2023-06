Marchan en el norte de México por la Diversidad sin que ola de calor pese

Monterrey (México) 17 de jun (EFE).- Miles de integrantes de la comunidad LGBTQ+ participaron este sábado en la "Marcha de la Diversidad", que se celebra en Monterrey, al norte de México y que este año llegó a su vigésima segunda edición.

El contingente se reunió en el Arco de la Independencia, en el cruce de Francisco I. Madero y Pino Suárez, de donde salieron con rumbo a la Explanada de los Héroes, en medio de las altas temperaturas provocadas por una intensa ola de calor.

Algunos se trasladaron en carros alegóricos y otros a pie, sin importar que el termómetro llegó a los 40 grados centígrados, con una sensación térmica de 43 grados.

Desde temprana hora, comenzaron a reunirse en el punto de partida de donde salieron poco después de las 18:15 horas (00:15 horas GMT).

Como "Príncipe de la Marcha" fue coronado, Jhonny Caz, cantante y vocalista del grupo Firme, quien interpreta regional mexicano.

"Me siento feliz, me siento honrado y me siento seguro con todos ustedes", dijo en su discurso el artista.

El colectivo Movimiento por la Igualdad, dirigido por Jennifer Aguayo, corrió con la organización del evento, que se celebró por primera ocasión en 2001 bajo el nombre de "Marcha del Orgullo Gay".

De aquellos años a la fecha, Aguayo aseguró que la participación ha crecido mucho y también se ha logrado la conquista de derechos, como recientemente el reconocimiento del matrimonio igualitario a través de reformas al Código Penal, aprobadas por el Congreso estatal de Nuevo León.

"El pago de la deuda histórica finalmente la saldó el Congreso del estado y pues eso nos va a abrir la puerta para seguir desbloqueando candados que tienen los derechos de nuestra comunidad", expuso.

En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el matrimonio igualitario sin necesidad de un amparo; sin embargo, en Nuevo León aún no se realizaban las modificaciones pertinentes en el Código Civil.

Durante el evento también se brindó un minuto de aplausos a los pioneros en el estado de la lucha por los derechos de la comunidad diversa.

"Gracias a todos ellos, ellas y elles, sobre todo las personas trans, estamos aquí", pronunció "Mama Bree" una reconocida drag queen.

Entre las pancartas que llevaban los participantes podían leerse frases como "Tus cadenas ya no pueden pararme", "Love is love" y "Tengo orgullo de ser lo que soy".

"Hay que tener memoria y hoy estamos aquí por todos aquellos que sentaron las bases de esta lucha", dijo Armando Cantú, quien acudió a la marcha junto con su esposo Rafael Ontiveros.

De acuerdo con Aguayo, Monterrey es la segunda ciudad después de la Ciudad de México, en donde se celebra una marcha tan concurrida; aunque también destaca la participación de Jalisco, donde nació la "Marcha del Orgullo".