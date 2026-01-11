Marchan en Jalisco por alza a tarifa del transporte público

GUADALAJARA, Jal.- Mientras el gobierno de Jalisco anunciaba que el aumento en la tarifa del transporte público para los estudiantes será de 20 centavos para llegar así a 5 pesos, cientos de personas se manifestaron en las calles del centro de Guadalajara la tarde de este sábado para protestar contra el incremento generalizado que pasará de los 9.50 pesos a 14 pesos a partir de abril próximo.

Los manifestantes caminaron desde el Andador Palestina Libre, a un costado del Museo de Arte de la Universidad de Guadalajara, hasta el Palacio de Gobierno, en el centro tapatío; aunque la marcha fue pacífica, al finalizar la movilización algunos de los colectivos denunciaron a través de redes sociales que varios de los participantes en la protesta fueron encapsulados por policías estatales cuando se retiraban y se llevaron a por lo menos cuatro de ellos.

Durante la protesta, los participantes denunciaron que la Comisión Tarifaria que determinó el alza no tomó en cuenta a los usuarios ni el incumplimiento de los concesionarios para otorgar un servicio eficiente.

Consideraron que el subsidio anunciado por las autoridades estatales para que el pasaje cueste 11 pesos a la población en general tiene un trasfondo de control político ya que sólo se otorgará a quienes tramiten una tarjeta de débito llamada "La Única".

Los inconformes también cuestionaron que se haya entregado el negocio de la emisión de esta tarjeta que funcionará como una tarjeta de débito y costará al erario 5.45 pesos cada una, a la empresa Broxel SAPI de CV, pues es investigada por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno de la administración federal por presuntas fallas en la emisión de vales de despensa que afectaron a servidores públicos.

Por lo anterior, los colectivos que participaron en la movilización anunciaron que buscarán frenar el incremento a la tarifa a través de amparos.

La Federación de Estudiante Universitarios de la UdeG dio a conocer junto con el gobierno estatal que se llegó a un acuerdo para que todos los estudiantes del estado paguen sólo cinco pesos por viaje, siempre y cuando tramiten la tarjeta "La Única".