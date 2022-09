Marchan en los estados por los 43 normalistas de Ayotzinapa

A-AA+

Este 26 de septiembre se cumplieron 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por lo que en diferentes estados de la República se movilizaron y protestaron en exigencia de justicia por el caso ocurrido en Iguala, Guerrero.

---Chiapas

Maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), integrada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), marcharon este lunes en varias regiones de Chiapas para exigir justicia por el caso Ayotzinapa.

El dirigente magisterial, Javier Vidal, dijo que a ocho años de aquel "crimen de lesa humanidad", la exigencia es por la aparición con vida de los estudiantes, que se proceda con justicia y se castigue legalmente a los responsables materiales e intelectuales.

De la verdad histórica del sexenio pasado, afirmó, se pasó a "la verdad maquillada de la Cuarta transformación, sin que se hayan cumplido las promesas de campaña" lanzadas en aquel momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado, la Sección 7 estableció que lo dicho por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, sobre complicidad de la delincuencia organizada con funcionarios e instituciones del Estado mexicano en la desaparición forzada, sólo confirma lo que reiteradamente los padres de los 43 y el movimiento popular nacional e internacional "hemos denunciado".

La organización sindical recalcó que no hay duda que los mandos del Ejército mexicano y el entonces presidente de la República Enrique Peña Nieto, entre otros, "estuvieron involucrados directamente en este crimen de lesa humanidad".

Así que, subrayó, no se puede aceptar que lo expresado por la Comisión de la Verdad quede sólo como un informe que esclarezca los hechos o como un golpe mediático preelectoral para "acalambrar" a la oposición.

Como tampoco que quede como una cortina de humo para distraer la atención de la opinión pública ante "los graves problemas" de violencia, inseguridad pública e inflación, que se expresa en la carestía y pérdida del poder adquisitivo del salario.

Los docentes salieron a las calles de Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Palenque, Villaflores, Cintalapa, Pichucalco y otros municipios.

---Oaxaca

La Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) arrancó este lunes una jornada de protestas pacíficas en diversos puntos del estado, para exigir la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa, a ocho años de su desaparición en Guerrero.

"Queremos decirle al gobierno que no vamos a olvidar y que no queremos olvidar, exigimos a nuestros 43 normalistas con vida" y "tenemos memoria histórica", fueron algunas de las palabras que expresaron en algunas de las actividades.

Las y los estudiantes arrancaron el día con un bloqueo de la caseta de peaje de Huitzo, en la autopista que lleva de Nochixtlán a la ciudad de Oaxaca, y continuaron con protestas el Zócalo de la capital del estado y en la Alameda de León, en donde volaron papalotes con los rostros de los normalistas.

Por su parte, organizaciones sociales realizaron un mitin en la 28va Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Santa María Ixcotel, en donde hicieron una gran pinta a lo largo del muro perimetral del espacio militar.

En el exconvento de Santo Domingo, alumnos de la CENEO colocaron sillas con las fotos de cada uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, así como una tortuga, símbolo de los normalistas de esa institución guerrerense.

Más tarde, marcharon de la Fuente de las 8 Regiones al Zócalo de la ciudad de Oaxaca; durante el recorrido, los normalistas pidieron a activistas que se sumaron a la marcha que no hicieran pintas ni daños en los establecimientos comerciales.

Esto luego de que un grupo de activistas pintara consignas en los muros de tiendas y bancos, realizando algunos destrozos; al respecto, los normalistas aclararon ante medios informativos que la CENEO convocó a una protesta enteramente pacífica, por lo que no se hacen responsables de ningún destrozo al patrimonio cultural del estado.

"Queremos desmentir información amarillista que sólo se emite para desprestigiar a la coordinadora y a este movimiento de lucha... ha circulado información donde nosotros vamos a realizar actos vandálicos, cuando nosotros sólo exigimos nuestros principales derechos, a organizarnos y a la justicia".