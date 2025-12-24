logo pulso
Nacional

Marchan integrantes de colectivo en Reynosa

Por El Universal

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Marchan integrantes de colectivo en Reynosa

REYNOSA, Tamps.- Al grito de: "Sin ellos no hay navidad", integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizó una marcha pacífica y colocó un pino cuyas esferas, son los rostros de todos sus familiares que han sido secuestrados en el estado.

Madres buscadoras y familia en general, salieron de la plaza Benito Juárez en la colonia Bella Vista portando mantas con fotografías de sus seres queridos que desaparecieron algunos, desde hace más de tres años y otros recientemente.

La comitiva se encaminó hacia la Presidencia Municipal enclavada en la zona centro de la ciudad mientras clamaban por justicia y le recordaron a autoridades y ciudadanía en general, que su lucha por localizar a sus familiares continua.

"Vivos se los llevaron, vivos los queremos", "Señor, señora, no sea indiferente, se llevan nuestros hijos delante de la gente", "Sin ellos no hay navidad, nada que celebrar" fue el clamor generalizado de los manifestantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Edith González, presidenta del colectivo, indicó que en Tamaulipas existen más de 15 personas desaparecidas, así como que se han incrementado los casos de personas privadas de la libertad.

