Marchan por segundo día en Morelia tras homicidio de alcalde

MORELIA, Mich. (EL UNIVERSAL).- La marcha de estudiantes convocada este lunes para protestar por el asesinato del alcalde de Uruapan, a Carlos Manzo, derivó de nuevo en enfrentamientos con elementos de la fuerza se seguridad estatal en el centro de Morelia

Alrededor del mediodía, cientos de estudiantes salieron del Monumento a Lázaro Cárdenas con dirección al Palacio de Gobierno.

En este lugar un grupo de manifestantes intentó entrar al palacio de gobierno y elementos de la policía estatal lanzaron gases para dispersar a los manifestantes.

Elementos de la policía lanzaron también gases y balas de goma contra elementos de la prensa que cubría la protesta.

Hasta las 15:00 horas las escaramuzas entre estudiantes y policías se mantenían en varios puntos del centro de la ciudad de Morelia.

Las autoridades no han informado sobre el número de detenidos.