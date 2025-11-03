logo pulso
Marchan por segundo día en Morelia tras homicidio de alcalde

La protesta estudiantil en Morelia por el caso de Carlos Manzo se torna violenta, con enfrentamientos con las autoridades.

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 04:31 p.m.
MORELIA, Mich. (EL UNIVERSAL).- La marcha de estudiantes convocada este lunes para protestar por el asesinato del alcalde de Uruapan, a Carlos Manzo, derivó de nuevo en enfrentamientos con elementos de la fuerza se seguridad estatal en el centro de Morelia

Alrededor del mediodía, cientos de estudiantes salieron del Monumento a Lázaro Cárdenas con dirección al Palacio de Gobierno.

En este lugar un grupo de manifestantes intentó entrar al palacio de gobierno y elementos de la policía estatal lanzaron gases para dispersar a los manifestantes.

Elementos de la policía lanzaron también gases y balas de goma contra elementos de la prensa que cubría la protesta.

Hasta las 15:00 horas las escaramuzas entre estudiantes y policías se mantenían en varios puntos del centro de la ciudad de Morelia.

Las autoridades no han informado sobre el número de detenidos.

