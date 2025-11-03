Carro se estrella contra contención en Periférico Nte.

Al circular por el Anillo Periférico, próximo a la calle 71 en la colonia Prados Segunda Sección, un automóvil se estrelló de frente contra la contención metálica, quedó inservible y dos ocupantes resultaron lesionados.

El reporte sobre el accidente se dio las dos de la mañana de este domingo, por lo que diversos cuerpos de auxilio se desplazaron al lugar para prestar ayuda.

Según los hechos, inicialmente el automóvil color plata se desplazaba por el Anillo Periférico Oriente, en el puente largo que abarca desde la avenida Industrias hasta la carretera a México.

Ya en la pendiente descendente, frente al número 158, el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma se impactó contra una contención metálica y de hule que divide los carriles centrales y laterales, en donde inicia ya el siguiente puente de la calle 71, en la colonia Prados Segunda Sección.

Por el fuerte golpe el carro quedó totalmente destrozado en la parte frontal y al sitio llegaron los paramédicos, quienes atendieron a los ocupantes del carro y dos de ellos, al parecer mujeres, resultaron con golpes y se evaluaba su traslado a un hospital a recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente y el carro fue enviado a una pensión para garantizar el pago de los daños ocasionados en el choque.