Marchan tzotziles en Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Un centenar de indígenas tzotziles desplazados por la violencia, acompañados de un contingente de niños y niñas, marcharon este viernes por las calles principales de Tuxtla Gutiérrez, exigiendo la aparición con vida de personas desaparecidas y justicia.

El contingente salió desde muy temprano del municipio de San Pedro Chenalho para concentrarse frente al parque “5 de Mayo”, en la localidad del sureño estado mexicano de Chiapas.

Con mantas en manos, las víctimas de desplazamientos forzados y sus hijos. En las mantas se podían leer: “Somos desplazados, nuevamente venimos a manifestar nuestro sufrimiento. A casi un año no hay solución, no hay seguridad, no hay reparación del daño”, “justicia” y “exigimos diálogo con el Gobierno.

Manuel Gómez Velazco, uno de los 246 indígenas desplazados desde septiembre de 2022, comentó que el Gobierno de Chiapas “nos quiere dar largas, pero nosotros exigimos la detención de los culpables, la búsqueda de las cinco personas desaparecidas y el desarme en Santa Martha, así como cárcel a los culpables”.