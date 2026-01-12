Marchan vs. el retiro de perros y gatos de refugio

CIUDAD DE MÉXICO.- "¡Fue despojo, no fue rescate!", gritaron al unísono cientos de animalistas y rescatistas sobre Avenida Paseo de la Reforma este domingo, a cinco días de que el Gobierno capitalino rescató 936 animales del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

A mediodía más de 700 personas -según personal de la Secretaría de Gobierno- llegaron hasta Palacio Nacional vestidas de animales, con pancartas o con algún perro acompañándolas para exigir a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la devolución de mil 95 animales entre perros y gatos, pues acusaron que "fue un robo".

Este miércoles el Gobierno de la Ciudad de México informó que rescató y trasladó a 936 animales del Refugio Franciscano, que vivían en condiciones de hacinamiento y maltrato, como cumplimiento de una orden judicial.

El presidente del Frente Ciudadano por el Derecho Animal, José Luis Carranza, y quien representa al Refugio Franciscano A.C., señaló que se trató de un desalojo que se llevó a cabo de manera irregular, no había sentencia firme.

Refirió que, desde su traslado y hasta ahora en su estancia en un refugio del Ajusco, alcaldía Tlalpan, se han violado los cinco dominios a los que tienen derecho los animales, que son a la nutrición, salud, protección contra el ambiente, y a estar libres de miedo y estrés.

Por ello, señaló que esta semana se interpondrán denuncias penales en contra del Gobierno capitalino, así como otro amparo.

El Gobierno capitalino informó que los 304 ejemplares trasladados al refugio del Ajusco son atendidos por 15 médicos veterinarios.