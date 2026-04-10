Marco Rubio felicita a Velasco al asumir la Cancillería

Ciudad de México.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este jueves una llamada telefónica con el nuevo canciller mexicano Roberto Velasco para felicitarlo por su nombramiento e instarlo a estrechar la cooperación bilateral.

"El secretario Rubio también abordó los esfuerzos para disuadir la inmigración ilegal masiva, asegurar nuestras fronteras y promover la estabilidad regional", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado sobre la llamada, en el que señaló que Velasco agradeció a Rubio por sus felicitaciones a su nombramiento como canciller.

"Además, dialogaron sobre temas prioritarios de la agenda entre México y Estados Unidos, y de cómo profundizar los trabajos conjuntos en beneficio de nuestros pueblos y de la región", informó la Cancillería, sin mencionar los temas de migración o aseguramiento de fronteras que indicó el Departamento de Estado.

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De acuerdo con la SRE, Rubio y Velasco "reconocieron los avances realizados en materia de seguridad, con respeto a los principios que ambos países han acordado, y de la importancia de atender los retos en movilidad humana, atendiendo los derechos humanos de las personas".

Como parte de sus primeras actividades como canciller, Roberto Velasco declaró que México va por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para que continúe siendo un motor de desarrollo y de crecimiento, y dijo que en materia de seguridad habrá cooperación sin subordinación.