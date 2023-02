Margarita Zavala revira a acusaciones sobre gobierno de Calderón

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la conmemoración de la Día de la Fuerza Aérea Mexicana, las diputadas Lilia Aguilar Gil y Margarita Zavala tuvieron un confrontamiento en la Cámara de Diputados entorno al señalamiento de Felipe Calderón y su vínculo con el narcotráfico.

La diputada del Partido del Trabajo (PT) expuso en tribuna: "El juicio de García Luna requiere que muchos vengan a rendir cuentas aquí, especialmente Margarita Zavala a la que abiertamente aludo para que venga y nos diga cómo avanzó el Cártel de Sinaloa en este país bajo los ojos ciegos aparentemente ingenuos o tontos de su esposo".

Tras el nombramiento, Margarita Zavala reviró: "Quiero agradecer a mi grupo parlamentario la solidaridad a un gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado del 2006 al 2012. No hubo un solo pacto político con criminal alguno".

En su afirmación el partido al que pertenece le aplaudió y apoyó mientras expresaba su mensaje, en donde enfatizó que la ola de violencia en México "es a causa de una política irresponsable, cobarde y cómplice de abrazos y no balazos".

Además, hizo alusión al Culiacanazo, hecho que marca el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por la detención del hijo de "El Chapo" Guzmán: "No solo los abraza los libera, los defiende, no los extradita y ha protegido con la extradición".

"Felipe Calderón instauró un narcoestado en este país, y acá a la derecha quieren seguir protegiendo a ese narcoestado y sus complicidades", señaló Liliana Aguilar por lo que Margarita contestó:"Ya quisiéramos presidentes valientes, ya quisiéramos partidos responsables. Sirva también mi solidaridad a la Fuerza Aérea Mexicana que no merece ni a Morena, ni a sus aliados en el gobierno, por eso les vamos a ganar", concluyó a petición del pleno.