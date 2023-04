María Elena Ríos exige atención especializada para Keyla

A-AA+

OAXACA, Oax., abril 18 (EL UNIVERSAL).- La activista oaxaqueña María Elena Ríos exigió al gobierno de Oaxaca el traslado inmediato a un hospital especializado en la Ciudad de México de Keyla M., la joven la que un sujeto identificado como Carlos "N" rocío con thinner y le prendió fuego, dejándole severas heridas en su cuerpo. Lo anterior, explicó, porque los Servicios de Salud de Oaxaca no cuentan con las condiciones para tratar quemaduras de tal gravedad.

A través de sus redes sociales María Elena, sobreviviente de un intento de feminicidio con un ataque de ácido que le dejó quemaduras en pecho, rostro y brazos, recordó la experiencia que vivió en dicho hospital y aseguró que éste no cuenta con lo necesario para proteger a las víctimas de este tipo de casos.

"A Keila la quemó Carlos ´N´ y aún no la han trasladado a un hospital adecuado a la Ciudad de México, sabemos que Oaxaca no tiene las condiciones (en infraestructura) de Salud para tratar un cuerpo quemado. Yo lo viví, el Hospital Civil "Aurelio Valdivieso" no tiene la condición para salvaguardar, proteger y rescatar una vida, un cuerpo quemado", denunció.

Ante ello exigió al gobernador Salomón Jara que la joven sea trasladada de inmediato, puesto que su estado de salud es tal que ya está entubada. También condenó que funcionarios estatales intimiden a la familia para que no dé declaraciones a medios de comunicación.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), los hechos ocurrieron la madrugada del 15 de abril pasado en un domicilio particular localizado en la colonia Reforma Agraria, donde la joven fue víctima de una agresión en la cual se le prendió fuego.

Fueron personas que la escucharon y auxiliaron quienes retuvieron al imputado hasta la llegada de elementos de la Policía Municipal de Xoxocotlán, quienes realizaron la detención y posteriormente lo pusieron a disposición de la FGEO.

Este lunes la fiscalía informó que presentó ante el juez al presunto responsable, a quien se le acusa el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Al respecto, el gobierno estatal informó que los SSO brindan atención médica a la joven de 21 años de edad, quien el pasado 15 de abril fue agredida con fuego por un hombre identificado como su novio, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

Dijo que se encuentra en terapia respiratoria bajo ventilación mecánica y su estado de salud se reporta como estable. También detalló que sufrió quemaduras en cara y manos, que afectan 15% de su cuerpo, luego de que su agresor le roció thinner y le prendió fuego.

Sobre la denuncia de María Elena Ríos, la institución dijo que está en ventilación mecánica por el riesgo de quemadura de vía aérea, aunque hasta el momento no existe evidencia que haya sufrido este tipo de lesión.

De acuerdo con la información oficial, la joven recibe atención médica prioritaria, pero dijo que "la mayoría de las quemaduras que presenta en la cara son de segundo grado superficial y algunas profundas que sólo requieren manejo por la clínica de heridas", por lo que lo personal médico le realizó lavado quirúrgico de manos y ya fue valorado por cirujanos plásticos quienes determinarán lo procedente.

No obstante, reconoció que posteriormente va a requerir manejo especializado para prevenir las secuelas de este tipo de lesiones por la cicatrización, "por lo que ya se solicitó la atención de tercer nivel al Hospital "Rubén Leñero" en la Ciudad de México para atenderlas cuando se requiera".

La dependencia también detalló que el traslado de la paciente es probable "por el manejo posterior de la cicatrización de las heridas que sufrió y que requieren técnicas quirúrgicas y hospitalización especializada".