María Teresa Ealy respalda dictamen "El agresor sale de casa"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- Durante la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, la diputada María Teresa Ealy Díaz manifestó su "firme respaldo" a una iniciativa que, aseguró, representa un paso fundamental hacia la protección y dignidad de las víctimas de violencia en México.

La legisladora votó a favor del dictamen que establece que el agresor deberá abandonar el domicilio conyugal durante el proceso legal, sin importar si este es de su propiedad. El objetivo, explicó, es claro: proteger la integridad física y emocional de la víctima durante todo el procedimiento.

"La familia debe ser un lugar seguro. No podemos permitir que mujeres sigan viviendo con miedo bajo el mismo techo que sus agresores. Es urgente garantizarles un entorno de paz y seguridad desde el primer momento en que deciden alzar la voz", señaló la diputada Ealy Díaz durante su intervención.

Durante su participación en la Comisión, la legisladora expresó su respaldo a esta iniciativa, al considerarla una medida esencial y urgente para resguardar la integridad y seguridad de las víctimas, así como un paso importante en la protección de sus derechos. "Mi voto es a favor de este dictamen porque representa una medida esencial y urgente para resguardar la integridad y seguridad de las víctimas y avanzar en la protección de sus derechos, especialmente de las mujeres", declaró.

La diputada destacó que este dictamen representa un avance firme hacia la consolidación de los derechos de las mujeres, y que su aprobación es un acto de congruencia y justicia: "Este es un paso más en esa ruta de avance y consolidación de los derechos de las mujeres. Por eso, votar a favor de este dictamen no solo es un acto de congruencia, es un acto de justicia. Porque cuando el Estado protege a las víctimas, cuando respalda a las mujeres, no solo cumple con la ley, honra la dignidad humana".

Asimismo, recordó que este tipo de medidas están alineadas con los principios y compromisos de la Cuarta Transformación, y que fueron impulsadas por la doctora Claudia Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México en 2020. "Estas acciones forman parte de una agenda de derechos que ya ha demostrado resultados positivos. La doctora Sheinbaum puso el ejemplo al implementar buenas prácticas que hoy se buscan replicar a nivel federal, reafirmando su compromiso con la justicia y la igualdad para las mujeres".

Aunque la iniciativa tiene un enfoque importante en la violencia familiar, también busca brindar protección ante otros tipos de violencia que pueden manifestarse dentro del hogar, como la psicoemocional, física, sexual o económica.

La reforma fue aprobada por unanimidad, lo que refleja el compromiso colectivo con la erradicación de todas las formas de violencia en el ámbito doméstico y con el respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres.

María Teresa Ealy Díaz reafirmó su compromiso con las mujeres mexicanas: "Siempre apoyaré iniciativas que protejan, respalden y empoderen a las mujeres víctimas de violencia. No voy a dejar de hacerlo nunca".

La diputada garantizó que con acciones firmes y determinación continuará su labor legislativa en favor de una sociedad más justa, segura e igualitaria para todas y todos.