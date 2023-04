Mariana Rodríguez presenta parque "Nuevolandia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- El Gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, de la oficina Amar a Nuevo León, anunciaron "NuevoLandia 2023", con el que el gobierno del estado festejará a las y los niños los días 29 y 30 de abril en el Parque Fundidora.

Acompañados de su hija Mariel, Mariana Rodríguez anunció que la entrada será completamente gratuita e incluyente, y que las niñas y niños podrán disfrutar además de un Dinosafari, de espectáculos con payasos y grupos infantiles.

"Este año la temática va a estar llena de dinosaurios, estamos muy contentos de anunciarles NuevoLandia 2023; el año pasado tuvimos una celebración de un sólo día, y gracias al éxito que tuvo el año pasado, este año lo alargamos a dos días".

"Los vamos a esperar este sábado 29 de abril y domingo 30 de abril de 2023 de 10 de la mañana a 7 de la noche en el Parque Fundidora; entonces este sábado y este domingo vamos a celebrar juntos a todas nuestras niñas y a nuestros niños de Nuevo León".

Para el sábado 29, el espectáculo estará conformado por Ana Emilia, Los Chicharrines, Los Teletubbies Norteños, Fiesta Saurio Show, Alfredo Daned, Payaso Turrín y la Banda de Música de la Cuarta Región Militar.Mientras que para el domingo 30, el elenco está conformado por Los Payasónicos, Los Chicharrines, Play kids, los Teletubbies Norteños, Fiesta Saurio Show, Alfredo Daned, It´s Dany Dary, así como la Banda de Música de la Cuarta Región Militar. Estos espectáculos serán completamente gratuitos, ya que se llevarán a cabo al aire libre y por lo tanto no se requerirá boleto para su ingreso como pasó el año pasado.A fin de que asistan las familias de Nuevo León a NuevoLandia, el acceso al Metro será gratuito los dos días de 9 de la mañana a 8 de la noche.Mariana Rodríguez mencionó que en esta edición participan 32 dependencias de gobierno estatal y 51 empresas, organizaciones y asociaciones como los Clubes de Fútbol de Tigres y Monterrey, Fuerza Regia, HEB, Fiscalía General de Justicia, Ternium, Lego, CMIC, Metalsa, KIA, Museo Marco, FEMSA y Mattel, entre muchas otras."Tendremos 83 stands alrededor del Parque Fundidora; esperamos la asistencia de más de 150 mil personas y entonces este 29 y 30 de abril vamos a decir no al aburrimiento con nuestros niños, y los esperamos con toda su familia en el Dinosafari de NuevoLandia para celebrar a nuestras niñas y niños de Nuevo León", indicó.Abril es un mes para recordar a los bebés, niños y niñas: Samuel GarcíaPor su parte, el gobernador Samuel García Sepúlveda comentó que abril es un mes para recordar que para este gobierno los niños, niñas y bebés son una prioridad."Por eso queremos invitar a todo Nuevo León a que nos separen este fin de semana, ya está todo listo, es un evento gratuito, va a estar el Metro gratis el sábado y domingo", expresó el mandatario estatal."Como ya lo dijo mi esposa, va a haber muchos grupos, música, Los Payasónicos, Los Chicharrines y muchos stands; por cierto aprovecho para agradecer primero al DIF y a todos los patrocinadores que nos están ayudando a que todos los niños de Nuevo León tengan una gran celebración ahora el tema son los dinosaurios".García Sepúlveda destacó que durante este festejo de los niños, los padres de familia podrán conocer e incluso inscribirse en programas como el de "Cuidar tu Salud", el de Cobertura Universal contra Cáncer, Hambre Cero y el de Escuelas de Tiempo Completo, a través del cual se les otorgará a las y los alumnos alimentos, uniformes y útiles escolares."Hoy quería pues decirles que vamos a lanzar una campaña muy fuerte para la primera infancia, no sólo porque ya lo estoy viviendo sino porque estoy convencido, que esa es la mejor apuesta, y que cuando le apostamos a los niños, niñas, bebés y jóvenes es como realmente podemos transformar una ciudad, transformar un estado y lo más importante, que la nueva generación, que los que vienen, sí logren las metas y objetivos que no consiguieron las que estaban antes", indicó.