Marina asegura 873 kilos de clorhidrato de cocaína en Chiapas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Marina aseguraron aproximadamente 873 kilogramos de clorhidrato de cocaína a bordo de un semisumergible y dos lanchas Go Fast que transportaban más de dos mil litros de combustible.

También detuvieron a siete personas, (dos ecuatorianos, dos nicaragüenses y tres mexicanos) en aguas del Pacífico frente a las costas de Chiapas.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el aseguramiento de la primera embarcación Go Fast se efectuó el pasado 5 de diciembre, en aguas del Pacífico sur, frente a costas de Chiapas.

Los elementos aseguraron una embarcación menor, con tres motores fuera de borda.

También realizaron la detención de tres mexicanos y aseguraron 37 bidones conteniendo aproximadamente mil 927 litros de combustible, presuntamente utilizado para reabastecer a embarcaciones que se dedican a realizar actividades ilícitas.

El aseguramiento de la embarcación semisumergible, se realizó el 6 de diciembre cuando ésta se encontraba en alta mar, transportando 30 bultos, conteniendo en su interior aproximadamente 860 paquetes de presunto clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 873 kilogramos.

Los uniformados detuvieron a cuatro personas, dos ecuatorianos y dos nicaragüenses, la embarcación fue remolcada; sin embargo por sus características y malas condiciones de sus materiales sufrió hundimiento.

El aseguramiento de la segunda Go Fast, se realizó el 7 de diciembre en la zona de manglares en Chiapas, donde los navales realizaron su aseguramiento, la cual tenía a bordo tres motores fuera y 14 bidones con aproximadamente 857 litros de combustible en su interior.

Los detenidos, a quienes se les leyeron sus Derechos Humanos, así como las dos embarcaciones menores, el semisumergible, el clorhidrato de cocaína y combustible asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, Subdelegación de Tapachula, Chiapas, para la integración de las carpetas de investigación.