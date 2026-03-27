Marina busca dos veleros

Ciudad de México.- La Marina activó el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR) para localizar dos embarcaciones tipo velero con nueve tripulantes de diferentes nacionalidades, entre franceses, polacos, estadounidenses y cubanos.

Las naves zarparon el viernes 20 de marzo de Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba, transportando tres toneladas de ayuda humanitaria, sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su arribo.

Entre abrazos, nervios y alegría, Claire, Hugo, Pierre, Ayla, Ira, Alexis, Kun, Adnaan y un niño de cuatro años zarparon a bordo del "Friend Ship" y del "Tiger Moth" a las 9:00 horas y 9:10 horas, respectivamente.

Las embarcaciones, con banderas mexicana y cubana, navegaron frente a las costas de Isla Mujeres durante casi una hora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta flotilla se reuniría en aguas abiertas con el barco "Granma II", que zarpó el viernes 20 de marzo de Puerto Progreso, Yucatán, con 25 activistas, como parte de la movilización internacional "Nuestra América, convoy a Cuba".

La Semar señaló que las embarcaciones tenían previsto llegar entre los días martes 24 y miércoles 25 de marzo, por lo que se activaron los protocolos para salvaguardar la vida humana en el mar.