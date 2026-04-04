Marina recolecta 16 mil toneladas de sargazo

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que se han recolectado 16 mil 797.40 toneladas de sargazo en municipios afectados de Quintana Roo por esta alga, sobre todo en Benito Juárez, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum.

En las localidades anteriores se tienen desplegados a 185 elementos y cuatro drones, también se mantienen empleadas 16 unidades de superficie, de las cuales uno es un Buque Sargacero Oceánico, 11 Buques Sargaceros y cuatro sargaceras anfibias.

Además, indicó que se cuenta con 18 embarcaciones menores de apoyo, así como 7 mil 50 metros de barreras empleadas para su contención.

Señaló que el personal naval desplegado en la zona costera de Quintana Roo integra Grupos de Recolección Emergente en playas en Punta Norte de Isla Mujeres, en Bahía Petempich, Puerto Morelos, en la zona hotelera de Tulum y en la zona centro turística de Mahahual.

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Aseguró que los beneficios de este trabajo conjunto se han visto reflejados en las playas de mayor afluencia turística en el estado de Quintana Roo, al ofrecer una buena imagen ante turistas nacionales y extranjeros, lo que deriva en un posicionamiento favorable para el Estado.

La dependencia agregó, que gracias a la unión de esfuerzos coordinados y con compromiso de las diferentes instancias involucradas desde nivel municipal, estatal y federal, sector empresarial y la población civil, se mitigan los efectos del sargazo.