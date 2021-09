Marino intenta reanimar a perro rescatado del Chiquihuite

En redes sociales circula un video viral donde se observa que un elemento de la Marina intenta reanimar a un perrito que fue rescatado entre los escombros tras el desgaje del Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla.

La grabación muestra el esfuerzo del elemento naval que lucha por salvar la vida del can, sin embargo no fue posible.

Ante la mirada de sus compañeros, el uniformado intenta reanimar al animal con respiración de boca a hocico y RCP.

Luego de múltiples intentos, el marino se resigna y acaricia al perrito para despedirlo y envolverlo en una sábana.

La Secretaría de Marina informó que durante los trabajos de búsqueda, la célula "Bravo" localizó con vida a un perro atrapado, por lo que un manejador canino le brindó los primeros auxilios, sin embargo, no fue posible reanianimarlo.

?? Hizo todo lo posible por salvar la vida de un perro que había quedado atrapado entre rocas del Chiquihuite.



Este elemento de @SEMAR_mx mostró su admirable vocación y su gran humanidad. ????????



pic.twitter.com/M4PUozKz0L — Animal Heroes (@_AnimalHeroes_) September 12, 2021