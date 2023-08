Mario Delgado prepara reunión con "corcholatas" para tratar excesos de campaña

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL). - En las siguientes dos semanas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, se reunirá con los aspirantes a la candidatura presidencial de la coalición oficialista, excepto con el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, con quien platicó antier.

Los excesos en campaña, como la contratación masiva de espectaculares, y las encuestas espejo que realizará Morena para definir al quien será su candidato en la elección presidencial de 2024, serán algunos de los temas que abordarán.

Detalló que esta semana se reunirá con la ex jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, con el excanciller Marcelo Ebrard, y con el senador con licencia Ricardo Monreal.

Y la siguiente semana buscará al senador con licencia del Partido Verde Manuel Velasco y al ex secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.

Al referirse a la reunión con Gerardo Fernández Noroña, expuso que trataron el tema de los espectaculares, que ha denunciado reiteradamente el legislador con licencia, al señalar que el país está "tapizado" de espectaculares de "una de las personas que aspira".

"Me dio una evaluación general de lo que él siente, cómo ha sido el proceso, cómo lo ha valorado. Abordamos estos temas que a él le preocupan, como los espectaculares y los gastos", comentó Delgado en conferencia de prensa.

En ese sentido, indicó que apoyarán al Instituto Nacional Electoral (INE) para que ubique y encuentre a las personas que contrataron los cientos de espectaculares que se han instalado por todo el país.

"No nos gustan los excesos que hemos visto de estas campañas de espectaculares, pero ellos se han deslindado de ser los responsables de ello. Ahora tendremos ya un autoridad interviniendo", dijo.

Encuestas espejo. Mario Delgado explicó que a mediados de este mes, Morena realizará el sorteo para definir a las empresas encuestadoras que realizarán las encuestas espejo con las que se definirá a quien será su candidato presidencial en 2024.

"A mediados de agosto tendremos que hacer el sorteo para definir a las empresas encuestadoras", abundó.

Cada uno de los aspirantes propuso dos encuestadoras para que realicen las encuestas espejo, y éstas se elegirán por sorteo. Posteriormente, la Comisión de Encuestas se reunirá con los representantes de éstas para definir el cuestionario y cuándo se les entregará la muestra.

"El cuestionario, probablemente, lo hagamos público hasta después de que se haga la encuesta, pero el tamaño de la muestra sí puede ser público", dijo.