Mario Delgado reconoce que Morena no ganó Querétaro

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado dice que este instituto político ganó 12 de 15 gubernaturas, pero Querétaro no se encuentra entre las entidades en las cuales logró sus victorias este 6 de junio.

En conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de México, el dirigente morenista mencionó a las 12 entidades federativas, a que a su decir, ganó este partido; en su discurso no mencionó a Querétaro, Nuevo León y San Luis Potosí, debido a que reconoce que las tendencias no le favorecen en estas entidades.