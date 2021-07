Marko Cortés exige acabar con "decretazos" en compra de medicinas

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés denunció que desde que comenzó la inmunización, hubo una centralización del proceso "impidiendo con ello la participación de los gobiernos estatales y particulares en la aplicación de las vacunas, provocando con esa decisión una gran lentitud".

Ello, aseguró, "sigue costando vidas", por lo que exigió que se aplique el artículo 73 fracción XVI de la Constitución para que se acaben "los decretazos" en la compra de medicamentos y vacunas.

"Que se deje de comprar sin ninguna transparencia y se pase a una nueva etapa en la que de manera institucional el IMSS, el ISSSTE y en general el sector salud asuma sus facultades y dé seguimiento al proceso de vacunación", puntualizó a través de un comunicado.

Cortés Mendoza señaló que una de las consecuencias de esa decisión política y la lentitud con la que se han aplicado las vacunas, es que hasta el 20 de julio solo 17 % de los mexicanos cuenta con el esquema completo, "cuando México ha recibido cerca de 75 millones de dosis y no ha aplicado 19 millones 729 mil 861 vacunas, de acuerdo con la Secretaría de Salud".

"En Acción Nacional exigimos se tomen todas las medidas necesarias, que se acelere, facilite y pluralice el proceso de vacunación, porque aún estamos a tiempo, para que se asegure que el regreso a clases del próximo 30 de agosto no pondrá en riesgo la vida de las familias mexicanas", señaló.

El líder albiazul insistió en que Mas medidas para contener las nuevas cepas deben ser más estrictas y no tan laxas como hasta ahora, "porque de lo contrario México no logrará salir de la curva de contagios ni muertes por Covid, que ahora impacta en niños y jóvenes".

Recordó que desde 2019 los gobernadores del PAN se declararon dispuestos en participar en la adquisición y aplicación de la vacuna contra el coronavirus, pero el gobierno morenista se los impidió. "Ahora que ya se anunció el retorno a las clases presenciales, es el momento propicio para que los gobiernos estatales y la iniciativa privada se involucren directamente en la aplicación de la vacuna a los niños y jóvenes de educación básica".

Advirtió que, con el ritmo actual de vacunación, "México será de los países que concluirá su proceso hasta 2022 y, una vez más, los cálculos del gobierno habrán fallado nuevamente".