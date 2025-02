Marko Cortés pide declarar "grupos terroristas" a cárteles

El senador Marko Cortés Mendoza pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que declare "grupos terroristas internacionales" a diversos cárteles del narcotráfico de nuestro país, ante de que el gobierno de Estados Unidos lo haga.

En un video mensaje dirigido a la mandataria, el expresidente del PAN se pronunció en favor de un acuerdo binacional para blindar la frontera común contra el tráfico de fentanilo y armas y coordinar acciones contra los grupos del crimen organizado.

"Presidenta Claudia Sheinbaum, no permita que avergüencen a nuestro país.

"Antes de que los Estados Unidos declare ´grupos terroristas internacionales´ a varios grupos delictivos de México, nuestro país debería hacerlo.

"El régimen morenista no debería temer llamarle por su nombre a quienes generan terror, violencia y muerte en gran parte del territorio nacional. Yo francamente espero que pronto sí se concrete un acuerdo de colaboración binacional.

"Desde meses antes lo he venido sugiriendo, que cada país, desde sus territorios blinden las fronteras para detener el tráfico ilegal de armas y fentanilo, que compartan inteligencia y estrategia para combatir de verdad los grupos delictivos. Y por supuesto yo estaría de acuerdo en que México amplíe su demanda contra las armerías de Estados Unidos.

"Pero presidenta, no se equivoque, llame por su nombre a quienes matan, secuestran y generan terror en nuestro país y hágalo antes de que lo hagan los Estados Unidos", expresó el senador panista en su video mensaje.