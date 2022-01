Martí Batres presume su Funko personalizado

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- La moda de los Funkos ha traspasado barreras y ahora llegó a la política, ya que la esposa de Martí Batres, presumió unas fotos de su hijo posando con un muñeco alusivo al secretario de Gobierno de la Ciudad de México. El propio funcionario dio retuit a la publicación.

Daniela Cordero Arenas, esposa de Martí Batres compartió en sus redes sociales algunas fotos de su hijo con una figura Funko alusiva al secretario de Gobierno de la CDMX quien incluso sostiene una agenda. Contó a EL UNIVERSAL que el muñeco fue regalo de un amigo y en redes publicó que la pieza es única.

Los muñecos Funko generalmente hacen alusión a personajes de cómics o animes de moda, pero también hay varios emprendedores que elaboran este tipo de muñecos de manera artesanal y sobre pedido, algunos llegan a los 2 mil 500 pesos y hace tiempo circuló en redes uno dedicado al presidente López Obrador.

Martí Batres tomó protesta como nuevo secretario de Gobierno de la Ciudad de México en julio de 2021, quien antes del encargo se desempeñaba como senador por Morena.

Días después de tomar el cargo, declaró a El Universal que su principal función es "conciliar", por lo que dijo que no buscaba "futurear" con miras a la sucesión en la Ciudad de México en 2024.

"No me meto a especular ni a futurear, porque no me voy a distraer. Tengo una función y como es conciliar, tengo que hablar con demasiados actores, entonces, no puedo estar en eso. Tengo tareas, me concentro en ellas, ni voy a especular ni voy a futurear".