Martín Orozco afirma que hay avance en el equilibrio de poderes

El gobernador Martín Orozco Sandoval señaló que la nueva configuración de la Cámara de Diputados es un avance para el equilibrio de poderes, y ahora se espera que haya voluntad del Gobierno Federal.

El panista comentó que tenía la esperanza de que se lograran más diputados federales, en el tema de contrapesos, porque la elección del domingo pasado era por México.

"Mínimo se logra ese equilibrio de negociación en el tema de reformas constitucionales, de organismos autónomos".

Dijo que se espera que (el presidente) a pesar de que puede tener los votos para las reformas de ley o bien el presupuesto, tenga voluntad; de lo contrario, como en otros años, va a mandar su presupuesto y como va (saldrá) con todos aquellos que lo siguen.

Martín Orozco destacó que es fundamental que se den los contrapesos en el país, porque, incluso ni en los congresos locales es bueno que (un partido) tenga todos los diputados, pues siempre son esenciales el diálogo, los acuerdos y los consensos.

En cuanto a los nuevos mandatarios estatales que ganaron este 6 de junio, la mayoría de Morena, Martín Orozco destacó el escaso interés que tienen los gobernadores para la federación.

"El tema de los gobernadores en este sexenio a nivel de decisiones federales no pinta y digo con mucha tristeza, porque parece que no somos un pacto federal".

Enfatizó que no hay ningún diálogo, ninguna posibilidad de construir algo juntos; además, cada día son mayores las obligaciones para los estados con menos recursos. "Se te eliminan los fideicomisos, ahora tú hazte cargo de esos servicios, también en tema de salud; seguridad pública prácticamente es sólo de Gobierno del Estado y los municipios".

"¿Cuándo el presidente ha buscado una reunión con nosotros?, para llegar a un proyecto, no solo por estado, sino un proyecto regional, con una visión clara de crecimientos regionales como tendría que verse?", preguntó.

Dijo que eso es muy lamentable, porque históricamente con otros gobiernos (federales), independientemente de partidos, había una coordinación, un trabajo en conjunto, "y ahora no nos pelan nada más para lo que dice la Ley de Coordinación Fiscal".

Por otra parte, al entrar al último año de su mandato, Orozco Sandoval comentó que saldrán varias personas que, en su partido, aspiren a contender para sucederlo en el cargo, porque son los tiempos. Aseguró que no se distraerá en ese asunto, aunque mencionó que espera que su partido dicte reglas claras.

Regresan a clases presenciales en 700 escuelas

En el segundo día del regreso a clases presenciales, el gobernador informó que abrieron cerca de 700 escuelas, y en el transcurso de las semanas se afinarán detalles para aumentar la asistencia de escolares.

Luego de la resistencia que han mostrado algunos maestros para volver a las aulas, dijo que al final tendrán que caer, si no, serán tachados y señalados hasta por los propios padres de familia.

Festejó la voluntad de los docentes que están en los planteles, de los alumnos que estaban desesperados por regresar. "Para nosotros es importante el nivel académico, recuperar lo que se ha perdido", dijo.