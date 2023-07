Marx Arriaga arremete contra críticos de nuevos libros de texto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- Luego de varios días de silencio, esta semana el director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, ha sostenido un intercambio de mensajes en las redes sociales sobre la elaboración, contenidos y procesos con los que ha modificado los Libros de Texto Gratuitos, en especial con la investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), Alma Maldonado, y con el actor Joaquín Cosío; mensajes que los internautas han calificado de "patanes", "groseros" y de "exabruptos" que no son propios de un funcionario público.

El origen fue un comentario que la investigadora Maldonado, quien ha criticado, como muchos otros especialistas de la educación, los procedimientos con los que ha procedido la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la reelaboración --sin programas de estudio, sin participación de especialistas ni consultas-- de los libros de textos en la llamada Nueva Escuela Mexicana.

La investigadora escribió en su cuenta de Twitter y dirigió a la Secretaría de Educación, Leticia Ramírez, y a la cuenta oficial de la SEP: "El tema de los libros de texto gratuito es escandaloso. La @SEP_mx no está respetando sus decisiones (sólo arrancar en 1o. de preescolar, primaria y secundaria). @Letamaya no dice nada. Se presume ahorro, no pasaron por revisión de expertos, ni por ilustradores profesionales."

A partir del allí el director de Materiales Educativos respondió a un mensaje que ni le dirigían a él, pero que aprovechó para irse contra los "progres", la "élite", y los "especialistas", como califica a los expertos en educación, quienes dijo que "están listos para arrodillarse ante empresarios" con "la esperanza del huesito y regresar los beneficios perdidos", pero "sin arrimar el hombro y proponer algo". Cuestionó que sean del Sistema Nacional de Investigadores, y los llamo a ir a normales y telesecundarias y que él les paga el camión.

Maldonado respondió contundente: "Ay @MarxArriaga. A mí la verdad sí me da mucha pena que no entiendas la responsabilidad que tienes como funcionario público: hacer los mejores libros posibles. Lamento tu desprecio a los y las expertas en didácticas específicas. O al trabajo de ilustradores profesionales." Y "No entiendes @MarxArriaga. Lxs maestrxs NO son ilustradores de libros. Es una actividad profesional que requiere experiencia y estudiar diseño o área afín. Si critico sus ilustraciones no desdeño su esfuerzo ¡estudiaron p/otra cosa! Al contrario. Lo que tú haces es pura demagogia".

Ante lo cual el funcionario de la SEP respondió al estilo 4T: "¡Ya entiendo! ¿Según la élite, qué no somos lxs maestrxs? No somos ilustradores, no somos científicos, no somos académicos, no somos pedagogos, no somos especialistas... ¿Disculpe usted Dra, pero cómo podemos servirle? ¿Como sus esclavos, sus obreros, su capital humano, sus votos?". Dijo que ellos no negocian "con caraduras, con cínicos, con transas", que ellos se deben al "pueblo bueno silenciado, olvidado; a los oprimidos".

El intercambio continúa, no así con el actor Joaquín Cosío, quien escribió: "Como creo es evidente no comparto en absoluto las políticas de la 4T y menos SUS políticas en educación. De pronto solo podemos expresarnos por este medio. Y no hay más. Siga usted con lo suyo y yo con lo mío. Que esté bien.", luego de que había escrito: "Este tipo @MarxArriaga es un patan. Indaguen sus dichos y andanzas...".