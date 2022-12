Más de 139 mil homicidios en este sexenio demuestran fracaso: PAN

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- La dirigencia nacional del PAN expuso que los más de 139 mil homicidios dolosos en este sexenio demuestran el fracaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que incumplió con sus promesas de pacificar el país.

Durante el 2022 prevalece el clima de inseguridad que se ha venido agudizando con estrategias absurdas ante el embate del crimen organizado, pero también en medio de la polarización del discurso que busca dividir, en lugar de sumar, aseveró Marcos Aguilar Vega, vocero nacional del Comité Ejecutivo Nacional de Acción nacional.

Del 1 de diciembre de 2018 al 21 de noviembre de 2022, las fiscalías estatales y federales han registrado 139 mil 510 homicidios dolosos en México, según el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Y al complementar con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han sido asesinadas, en promedio, 34 mil 500 personas al año.

Al comparar los homicidios dolosos durante el mismo periodo de otras administraciones federales, tenemos que el actual gobierno encabeza el registro de dicho delito, ya que con Enrique Peña Nieto se tuvo 67 mil 388 asesinatos. Mientras que durante el mismo periodo de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se registraron 45 mil 417 homicidios dolosos.

Dijo que el primero de diciembre el Presidente entró a su última etapa de sexenio, y pese a los muchos discursos, nos sigue debiendo la seguridad, que simplemente es todo.

"Lo cierto es que mientras no cumpla con esta demanda es evidente que no podrá combatir la pobreza, porque no hay un estado de derecho que se aplique ante impunidad con la que operan grupos delictivos, y con ello tampoco habrá certidumbre para la inversión y menos empleos", finalizó el vocero nacional.